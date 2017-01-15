Глава рабочей группы по созданию новой Партии народов Эстонии Мстислав Русаков, а также ее пресс-секретарь Сергей Середенко рассказали в студии передачи "Кофе+", что одна из задач движения — вернуть эстонский конституционализм, а ближайшая цель - участие в муниципальных выборах в этом году. Главный ресурс для партии — это люди. Интерес к ней испытывает и молодежь из Ида-Вирумаа.