Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания вечером 20 января по традиции исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства.
Выбор британского правительства признать брексит правильным решением и оформить его как полное освобождение от влияния структур Европейского союза на свою политику стал фундаментальным разворотом полувековой политики Великобритании, не последнюю роль в котором сыграл прогноз грядущих изменений в мире в связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.
Один из создателей нынешней пенсионной системы ученый-социолог Лаури Леппик считает, что намерения эстонского правительства реформировать первую ступень пенсионной системы направлены на то, чтобы избежать большой разницы между доходами будущих пенсионеров.
Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против установки памятника президенту Эстонской Республики в межвоенный период Константину Пятсу, считая установленный им авторитарный строй частично ответственным за утрату независимости Эстонии в 1940 году.
Завтра во всем мире будут отмечать один из самых необычных и добрых праздников - Международный день объятий. Этот день традиционно отмечают в Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве молодежным флешмобом, передает "Актуальная камера".
Эстонский биатлонист Рене Цахкна на первом этапе мужской эстафетной гонки этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельва в Италии показал лучшую стрельбу на первом огневом рубеже и на некоторое время вырвался в лидеры гонки.
Эстонской фехтовальщице Ирине Эмбрих удалось пробиться в финал этапа Кубка мира в Барселоне, где ей пришлось в упорной борьбе признать превосходство опытной китаянки Юйе Сун.
На проходящем в Санкт-Петербурге международном турнире памяти Валентина Гранаткина юношеская сборная Эстонии по футболу в матче за 11-е место уступила команде Молдовы - 0:1.
Эстонский автогонщик Отть Тянак - на третьем месте на стартовом этапе чемпионата мира по авторалли в Монте-Карло. Сегодня на всех спецучастках он был в тройке сильнейших, а на одном из отрезков показал лучшее время, передает "Актуальная камера".
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира. Лучший из эстонских спортсменов - Рене Захкна - показал 60-й результат.
Не менее 16 человек погибли и 39 человек пострадали в автобусной аварии под Вероной, когда автобус с венгерскими школьниками, возвращавшимися с каникул во Франции, врезался в заграждение и загорелся.
Завтра во всем мире будут отмечать один из самых необычных и добрых праздников - Международный день объятий. Этот день традиционно отмечают в Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве молодежным флешмобом, передает "Актуальная камера".
Специалисты Samsung раскрыли причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в корпорации.
Для расположенного в столичном Пыхья-Таллинне Николаевского храма и его прихожан наступил особенный день - после долгого ожидания новые купола увенчали привезенные из Ростова кресты.
В Таллинне на озере Харку в четверг, 19 января, прошли крещенские купания.
Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги.
В субботу вечером на основных дорогах из-за околонулевой температуры возникнут условия, способствующие возникновению гололеда.
Новый паром Tõll, прибывший в Эстонию из Польши 9 января, в субботу торжественно окрестили в порту Куйвасту на острове Муху.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что цель изменений в пенсионной системе — обеспечить людям достойную пенсию по старости и уменьшить общественное неравенство.
В пятницу на территории предприятия AS Grüne Fee в волости Луунья Тартуского уезда 41-летний работник при выполнении должностных обязанностей попал под вилочный погрузчик и скончался в результате полученных травм.
Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде.
В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение о том, что размер пенсии I ступени с 2037 года будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. Опрошенные порталом rus.err.ee экономист, представитель работников и предприниматель в один голос заявили, что система, когда при расчете размера пенсии учитывается трудовой стаж, более справедлива, чем нынешняя система, привязанная к уровню зарплаты людей.
Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.