Райво Ветик: нынешняя политика гражданства Эстонии закрепляет конфликт между русскоязычными жителями и государством

Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.

Оппозиция заблокировала проведение горсобрания Нарва-Йыэсуу

В Нарва-Йыэсуу 25 января семь депутатов городского собрания из 13 не утвердили повестку дня заседания, в итоге сессия не состоялась. Проблема возникла из-за того, что председатель городского собрания Инге Мушкина не поставила в повестку дня вопрос о выражении ей недоверия и вопрос о начале переговоров с Нарвой об объединении.

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