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Muusika
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Сависаар может избежать судебного разбирательства по медицинским показателям
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В 2018 году для прочно стоящих на ногах фирм планируют ввести ставку подоходного налога в 14% 
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Суд обязал Таллиннский порт выплатить Аллану Кийлю 24 000 евро
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Трамп связал отмену санкций против России с договоренностью о сокращении ядерных арсеналов
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Правительство Эстонии ограничит вывод денег из страны: с 2018 года вводится залог на кредиты внутри концерна
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Уроки в новой частной школе будут вести два учителя: половину дня на эстонском, другую – на русском
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Опрос: более половины жителей Хельсинки поддерживают идею бесплатного транспорта
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Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции

По предварительным данным, 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800 человек, что на 1850 больше, чем год назад, сообщили в Департаменте статистики.

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ВИДЕО: несколько десятков человек погибли при падении грузового самолета на дачный поселок под Бишкеком Обновлено 11:00
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Союз стоматологов: закон о медицинском страховании противоречит конституции
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Эстония, Латвия и Литва подпишут соглашение по развитию Rail Baltica в конце января

Интервью мнения

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    Дизайнер Дан Миккин: Если для понимания символа нужна инструкция - это брак  
    10:26

    Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция представляет собой набор инструментов для дизайнеров, работающих с экспортными материалами. Примечательно, что в концепции бренда логотипа как такового нет. Прокомментировать рекламную символику редакция передачи "Кофе+" попросила независимого эксперта, дизайнера Дана Миккина.

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    Андрей Крашевский: настоящая цель хакерского скандала в США – Дональд Трамп, а не Россия (2)
    14.01

    Публикация компрометирующих материалов на Хилари Клинтон во время президентских выборов в США, которую связывают с действиями российских хакеров, используется политическими оппонентами избранного президента страны Дональда Трампа как для подрыва легитимности его избрания, так и для создания жестких ограничений для политики будущей администрации Белого дома.

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    Пуллеритс: контент-маркетинг убивает способность людей адекватно воспринимать информацию
    13.01

    Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.

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    Русаков и Середенко: цель новой партии - восстановить конституционализм и бороться с попсой в эстонской политике (2)
    12.01

    Глава рабочей группы по созданию новой Партии народов Эстонии Мстислав Русаков, а также ее пресс-секретарь Сергей Середенко рассказали в студии передачи "Кофе+", что одна из задач движения — вернуть эстонский конституционализм, а ближайшая цель - участие в муниципальных выборах в этом году. Главный ресурс для партии — это люди. Интерес к ней испытывает и молодежь из Ида-Вирумаа.

Ида-Вирумаа

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Силламяэский порт в 2016 году увеличил грузооборот

Силламяэский порт в 2016 году перевалил 6,3 млн тонн грузов. Это почти на миллион тонн больше, чем было обработано в 2015 году.

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В канале Нарвского карьера обнаружили тело мужчины Обновлено 17:15
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Опрос: более половины жителей Хельсинки поддерживают идею бесплатного транспорта
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ВИДЕО: несколько десятков человек погибли при падении грузового самолета на дачный поселок под Бишкеком Обновлено 11:00
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Разное

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Концерн VKG продал завод по производству строительных блоков

Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стал Aeroc International AS. VKG Plokk является производителем блоков из пористого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.

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Жители Кехтна протестуют против планов ликвидировать банкомат
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Французская фирма купит производителя очков Ray-Ban за 24 млрд долларов
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В 2018 году для прочно стоящих на ногах фирм планируют ввести ставку подоходного налога в 14% 
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В понедельник в Эстонии возможен небольшой снег  

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