Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.
Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович предупредил, что пребывание у власти воров и убийц несет собой опасность для большинства населения. Вместе с тем, несмотря на свою критику в адрес российского режима, антипутинцем он себя не считает.
Стоило премьер-министру Ратасу заикнуться о том, что надо дать гражданство всем негражданам, как кандидат реформистов на пост мэра Таллинна Кристен Михал заявил: "Ратас в заложниках у Тоом".
Рост акциза на моторное топливо с 1 февраля не вызовет общего повышения цен в Эстонии, сказал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров.
Русская Театральная Школа представила зрителям свою новую работу – спектакль "Боб знает" по пьесе эстонского драматурга Урмаса Леннука поставила руководитель школы режиссер Ирина Томингас.
С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.
Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернулась в Таллинн в ночь на среду.
Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии по футболу Альберт Проза подписал однолетний контракт с таллиннским "Инфонетом".
Сыгравший два матча за главную сборную Эстонии вратарь Андрес Вайкла (19) подписал трехлетний контракт с клубом "Мариехамн", который в минувшем сезоне занял первое место в чемпионате Финляндии по футболу.
В итальянском городе Чилано в среду, 1 февраля, начался отборочный турнир чемпионата мира по флорболу среди женских команд с участием сборной Эстонии.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев (32) не сумел покинуть польскую "Ягеллонию" до конца своего контракта, действие которого истекает летом.
На юге Эстонии в Отепяэ 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.
Средняя температура воздуха в январе была -2,1 градуса, что на 1,4 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -3,5 градуса.
Старый дуб у "Русалки", который в народе прозвали дубом Рейди теэ, может стать "Деревом года" в Европе. С сегодняшнего дня можно выбрать лучшее европейское дерево, передали утренние теленовости ETV+.
В январе следователи If Kindlustus раскрыли 10 случаев мошенничества, связанных со страхованием домашних животных. В основном они касались договоров, заключенных задним числом после появления проблем со здоровьем у питомца.
С 1 февраля в Эстонии были подняты акцизы на топливо и алкоголь, что приведет к очередному повышению цен. В то же время, как свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента, рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается, а налоговые сборы с акцизных товаров за прошедший год превысили запланированные объемы.
Союзы врачей, медсестёр и больниц Эстонии отказываются подписать коллективный договор. По их мнению, условия, предложенные Министерством социальных дел, неприемлемы, и проблема с финансированием здравоохранения остаётся.
Правительство Эстонии изменит состав комиссии по гособороне. В комиссию войдет министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.
Если по всей Эстонии преступность в прошлом году понизилась на 11 процентов, то в Таллинне она сократилась более заметно - на 15 процентов.
Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар будут консультировать Центристскую партию по историческим вопросам.
В передаче "Очевидец" (Pealtnägija), которая выйдет в эфир сегодня, 1 февраля, в 20:00 на канале ETV, речь пойдет о расходах по кредитной карте президентской канцелярии за последние пять лет, из которых видно, на что тратил деньги президент Эстонии Тоомаса Хендрик Ильвес.
Таллиннская управа с 2007 года финансирует проекты, направленные на объединение различных этнических групп. В нынешнем году из бюджета на эти цели предусмотрено 444 970 евро, больше всего денег из этой суммы пойдет на информационную деятельность.
Со среды, 1 февраля, руководить проектом создания Таллиннской больницы назначен Свен Крууп.