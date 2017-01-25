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Райво Ветик: нынешняя политика гражданства Эстонии закрепляет конфликт между русскоязычными жителями и государством

Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.

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Юлия Балий в интервью "АК": самые большие изменения будут в программах прайм-тайма и драйв-тайма (2) Обновлено 21:27

Интервью мнения

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    Елена Скульская: вспоминая Высоцкого, вспоминая Таганку…
    25.01

    … Некоторое время назад мне довелось побывать в Китае, и хотя в Пекине я была впервые, что-то знакомое чудилось мне во многих проявлениях тамошней жизни: страх перед иностранцами, боязнь говорить на английском языке, убогий сервис, юркие фарцовщики… Господи, конечно, я большую часть жизни прожила в мире запретов и унылых коммунистических идеалов, как было не узнать!

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    Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
    24.01

    Ажиотаж вокруг темы предоставления гражданства людям, проживавшим в Эстонии до 1991 года, в интересах тех, кто хочет разрушить действующую коалицию, сказал депутат Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин в интервью "Актуальной камере".

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    Ратас: гражданство нужно дать всем, кто прожил в Эстонии как минимум 25 лет
    23.01

    Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью "Радио Свобода", что одним из основным пунктов программы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям. Он еще раз напомнил, что в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства.

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    Игорь Калакаускас: Нарва между прошлым и будущим
    23.01

    На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".

Ида-Вирумаа

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Оппозиция заблокировала проведение горсобрания Нарва-Йыэсуу

В Нарва-Йыэсуу 25 января семь депутатов городского собрания из 13 не утвердили повестку дня заседания, в итоге сессия не состоялась. Проблема возникла из-за того, что председатель городского собрания Инге Мушкина не поставила в повестку дня вопрос о выражении ей недоверия и вопрос о начале переговоров с Нарвой об объединении.

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Правительство утвердило создание волости Алутагузе в Ида-Вирумаа
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Оппозиция: темой гражданства Ратас хочет разыграть "русскую карту" на выборах
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Разное

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Чувство уверенности потребителей в Эстонии в начале года выросло

Чувство уверенности потребителей в Эстонии в январе выросло на 4 балла и показатель индикатора установился на отметке в 1 балл. В 2016 году этот показатель составил -5 баллов.

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