В первые дни своего президентства Дональд Трамп оправдал надежды своих сторонников и развеял последние иллюзии противников. Иными словами, он делает в точности то, что обещал во время предвыборной кампании и после победы на выборах в ноябре 2016 года, то есть предпринимает попытку пересмотреть основы американской политики последних десятилетий.
Выруский избирательный союз "Истинные центристы" - это сигнал главе Центристской партии Юри Ратасу. Подобных избирательных союзов появится по всей Эстонии множество, и если они наберут больше голосов, чем партийные списки центристов, то правление партии после выборов, скорее всего, поменяется.
По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, Партия реформ и IRL не поддерживают инициативу премьер-министра, центриста, Юри Ратаса выдать гражданство всем резидентам Эстонии, проживающим на территории страны более 25 лет, поскольку, получив право голоса, эти люди пойдут голосовать за Центристскую партию. В то же время она отмечает, что эстонское общество за последние десять лет заметно изменилось и, согласно проведенным исследованиям, поддерживает такое предложение.
По мнению члена Свободной партии и одного из авторов эстонской конституции Юри Адамса, для получения эстонского гражданства необходимо соответствовать минимальным условиям — знать эстонский язык и иметь минимальные знания о демократической политике, без чего невозможно полноценное участие в избирательном процессе.
Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.
Эстонский полузащитник Илья Антонов (24) подписал двухлетний контракт с клубом "Хорн" из второго по силе футбольного дивизиона Австрии.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выиграла теннисный турнир серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
В латвийской Елгаве завершается предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии, которая потерпела третье поражение кряду.
Молдавский нападающий Николае Милинчану (24) не сумел закрепиться в таллиннском "Инфонете", в котором около 10 дней находился на просмотре. Уровень футболиста не устроил тренерский штаб чемпионов Эстонии.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
В Чили не утихают сильные лесные пожары, которые стали самыми масштабными за всю историю страны.
Участница "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет опытный мужчина. Она также прогнозирует возвращение Эдгара Сависаара в большую политику.
Во французском Лионе завершился престижный кулинарный конкурс Bocuse d’Or. Главный приз достался команде американского повара Мэтью Питерса.
В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.
В Нарве начались поиски будущих воротил бизнеса. Однако сперва следует подготовить тех, кто начнет обучать юных жителей приграничного города основам предпринимательского дела. Займутся этим в Лаборатории предпринимательства. Там уже вовсю кипит работа.
Новое скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки-Талллинн.
Политический обозреватель Ахто Лобьякас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна была бы отказаться от части компенсации в размере 12 000 евро, которую она получается от Европейской счетной палаты.
Мать обвиняемого в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова Юрия Воробья, приговоренная к 10 годам лишения свободы за организацию наркобизнеса Светлана Воробей (54) была досрочно выпущена из тюрьмы по решению Харьюского уездного суда.
Европейское сообщество уже начинает забывать, что семь стран, присоединившиеся к Европейскому союзу, хоть и взяли на себя обязательство перейти на евро, но до сих пор этого не сделали, заявил депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.
Таллиннское городское собрание в предстоящий вторник, 31 января, соберется на свое внеочередное заседание.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в своем докладе на проходящем в Таллинне собрании уполномоченных партии заявил, что эстонский народ должен больше верить в то, что жизнь в Эстонии можно направить в лучшее русло.