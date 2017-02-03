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Полиция продолжает поиски стрелявшего в гостинице "Метрополь" Обновлено 21:17
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Вчерашний сбой при оплате банковскими картами коснулся покупателей в Эстонии и за границей
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Аавиксоо: с передачей госгимназий местным самоуправлениям могут возникнуть трудности
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Ратас: ЕС и США должны придерживаться единой позиции по внешним угрозам
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Эстония вместе с Финляндией купят 12 самоходных артиллерийских установок Обновлено 21:41
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Алайыэ не считает себя ответственной за неправильное решение EAS по хутору Эрма
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Комиссия Рийгикогу из-за возобновления боев в Украине заняла жесткую позицию по России (2)
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В будущем автомобили с небольшими недочетами не будут отстранять от дорожного движения

В будущем, в течение ограниченного времени можно будет ездить на автомобилях, у которых во время техосмотра или проверки на дороге были выявлены небольшие недочеты, которые не представляют собой прямой опасности для дорожного движения или окружающей среды.

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Силламяэский музыкант Владимир Высоцкий вошел в шорт-лист премии "Деятель года Ида-Вирумаа"
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Опрос: нарвитяне лично с дискриминацией не сталкивались, но уверены - она в Эстонии есть (2)
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Бензин подорожал до 1,224 евро за литр, но рост акциза в цену пока не вошел Обновлено Bчера 12:49

Интервью мнения

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    Андрей Крашевский: изменения в мировом балансе сил создают основу для сближения США и России
    03.02

    Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?

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    П.И.Филимонов о сериале "Теллус": Финский бунт, продвинутый и депрессивный
    03.02

    Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.

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    Борис Тух: уход Лысова - это катастрофа для Русского театра (1)
    02.02

    Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.

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    Яак Аллик не видит катастрофы в смене худрука Русского театра
    02.02

    Председатель совета Русского театра Яак Аллик рассказал в интервью службе новостей "Радио 4", что совет принял решение не продлевать договор с худруком Игорем Лысовым в соответствии с законом. По его мнению, за время руководства Лысова в театре не произошло качественного перелома, а посещаемость могла бы быть и выше.

Ида-Вирумаа

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Силламяэский музыкант Владимир Высоцкий вошел в шорт-лист премии "Деятель года Ида-Вирумаа"

В Ида-Вирумаа определились номинанты на премию "Деятель года". Ими стали директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, деревенское общество Люганузе и партнеры Вируского кинофонда.

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Вируский уездный суд осудил прибывшего из России мужчину за сквернословие в адрес таможенника
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Разочарованный худрук Игорь Лысов собирается уйти из Русского театра Обновлено 21:05
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Борис Тух: уход Лысова - это катастрофа для Русского театра (1)
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Искать худрука для Русского театра начнут 3 февраля

Разное

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Грузооборот эстонских портов и железной дороги снизился до минимума за последние 20 лет Обновлено 21:23

По данным Департамента статистики, в 2016 году через эстонские порты осуществлена перевалка 33,5 млн тонн груза, а объем грузоперевозок по железной дороге составил 25,4 млн тонн.

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Фирма Pocopay Индрека Нейвельта не оправдала ожиданий по числу клиентов, но наладила продажу своей технологии
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Бензин подорожал до 1,224 евро за литр, но рост акциза в цену пока не вошел Обновлено Bчера 12:49
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