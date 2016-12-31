Партийные успехи центристов и консерваторов, Топ-5 уголовных дел с участием политиков, "Найди свою любовь" в Рийгикогу и ставшие отцами государственные мужи - читайте обзор политической жизни Эстонии за год на портале rus.err.ee.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на волне усиливающегося в развитых странах полулизма создает условия для пересмотра целей и методов американской политики в вопросах международной торговли и глобализации, а также в выстраивании отношений с другими мировыми державами. Ключевыми направлениями деятельности новой американской администрации станет защита материального производства в национальной экономике и возврат к балансу сил в мировой политике как основному инструменту для обеспечения американских интересов.
По мнению большинства ведущих экономистов, опрошенных финским изданием Helsingin Sanomat, от перехода на евро в начале 2002 года экономика Финляндии скорее проиграла, чем выиграла, хотя предвидеть такие результаты от введения единой валюты 15 лет назад было сложно.
По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, заключенное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии на этот раз имеет больше шансов на успех в связи с намечающимся улучшением отношений между Сирией и Турцией.
Комментируя встречу европарламентария Яны Тоом с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому новому международному "Интернационалу".
Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.
В тартуском спортивном доме "А.Ле Кок" завершился традиционный предновогодний футбольный турнир. Среди команд высшей лиги чемпионата Эстонии лучшей оказалась "Левадия".
Лучшим спортивным моментом 2016 года по итогам голосования любителей спорта стал переход защитника сборной Эстонии по футболу Рагнара Клавана в клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".
В Пярну в рамках "народного бюджета" конкурируют шесть идей. Одна из них - инициатива местной молодежи: создать центр для занятий экстремальными видами спорта.
Накануне в таллиннском спорткомплексе "Аудентес" состоялись финальные матчи мужского и женского Кубка Эстонии по волейболу.
В пятницу, 30 декабря, действующий чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" в матче национального первенства с большим трудом одолел команду Таллиннского технического университета - 89:84 (30:29, 25:22, 22:18, 16:11).
Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти, заявила британская полиция.
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью Би-би-си предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.
В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".
Накануне председателю Конгресса украинцев Эстонии Вире Конык и руководителю столичного Украинского культурного центра Анатолию Лютюку были вручены юбилейные медали "25 лет независимости Украины" от президента страны Петра Порошенко.
За последний год в Эстонии стало на одну школьную библиотеку меньше. В целом число школьных библиотек неуклонно снижается на протяжении 13 лет подряд.
Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.
Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты. Изменения необходимы также и потому, что административная реформа повлияет на количество выборщиков. Что и как следует поменять, выясняла "Актуальная камера".
В преддверии Нового года семейные врачи работали по рабочим дням по обычному графику, а в субботу и воскресенье - первый день нового года - не принимают.
Департамент технического надзора напоминает в связи с наступающим новым годом, что пиротехнику можно использовать только с соблюдением техники безопасности и инструкций по ее эксплуатации.
Помимо главного салюта страны на площади Свободы, новогодние фейерверки также состоятся в столичных районах Ласнамяэ и Мустамяэ.
Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу.
В последний день уходящего года работодатели должны сократить на три часа рабочий день для всех своих работников.
Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года".