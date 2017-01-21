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В Эстонии задумались о контроле над медиа-рынком
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Город Палдиски предлагают принудительно объединить с тремя волостями
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ФОТО: во многих городах мира проходят акции протеста против Трампа
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ФОТО: в Куйвасту окрестили паром Tõll
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В Германии проходит съезд правых популистских партий
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Тереза Мэй в ближайшие дни посетит Вашингтон для переговоров с Трампом
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ФОТО и ВИДЕО: Дональд и Мелания Трамп станцевали на инаугурационном балу под песню Синатры "Я сделал по-своему"

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания вечером 20 января по традиции исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства.

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В Тартумаа погиб попавший под погрузчик мужчина
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Кремль: Путин готов к встрече с Трампом, но для подготовки потребуются месяцы
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Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций (1)

Интервью мнения

Ида-Вирумаа

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В Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве международный день объятий отметят молодежным флешмобом

Завтра во всем мире будут отмечать один из самых необычных и добрых праздников - Международный день объятий. Этот день традиционно отмечают в Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве молодежным флешмобом, передает "Актуальная камера".

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ФОТО: во многих городах мира проходят акции протеста против Трампа
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Тереза Мэй в ближайшие дни посетит Вашингтон для переговоров с Трампом
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В Германии проходит съезд правых популистских партий
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Из накрытого лавиной отеля в Италии спасли 11 человек, судьба 23 неизвестна
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В Таллиннском музее природы открылась выставка "Тайны древнего моря"

Разное

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Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций (1)

Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги.

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Германия увеличивает расходы на оборону до 1,2% ВВП
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Индекс строительных цен в прошлом году снизился на 0,8%
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Европейский центробанк сохранил нулевую ставку по кредитам
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В Эстонии задумались о контроле над медиа-рынком
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Город Палдиски предлагают принудительно объединить с тремя волостями
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    В субботу на дорогах возможен гололед
    21.01

    В субботу вечером на основных дорогах из-за околонулевой температуры возникнут условия, способствующие возникновению гололеда.

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    ФОТО: в Куйвасту окрестили паром Tõll
    21.01

    Новый паром Tõll, прибывший в Эстонию из Польши 9 января, в субботу торжественно окрестили в порту Куйвасту на острове Муху.

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    Ратас: пенсионная реформа уменьшит неравенство в обществе
    21.01

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что цель изменений в пенсионной системе — обеспечить людям достойную пенсию по старости и уменьшить общественное неравенство.

  • foto
    В Тартумаа погиб попавший под погрузчик мужчина
    21.01

    В пятницу на территории предприятия AS Grüne Fee в волости Луунья Тартуского уезда 41-летний работник при выполнении должностных обязанностей попал под вилочный погрузчик и скончался в результате полученных травм.

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    Департамент соцстрахования просит сохранить и предъявить старые трудовые книжки
    21.01

    Департамент социального страхования рекомендует людям, которые пока не получают пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки в департамент для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде.

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    Опрошенные rus.err.ee специалисты считают новый принцип начисления пенсий более справедливым
    21.01

    В четверг, 19 января, правительство Эстонии приняло решение о том, что размер пенсии I ступени с 2037 года будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа. Опрошенные порталом rus.err.ee экономист, представитель работников и предприниматель в один голос заявили, что система, когда при расчете размера пенсии учитывается трудовой стаж, более справедлива, чем нынешняя система, привязанная к уровню зарплаты людей.

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    Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений
    20.01 Обновлено 21:14

    Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.

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