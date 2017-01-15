По предварительным данным, 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800 человек, что на 1850 больше, чем год назад, сообщили в Департаменте статистики.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция представляет собой набор инструментов для дизайнеров, работающих с экспортными материалами. Примечательно, что в концепции бренда логотипа как такового нет. Прокомментировать рекламную символику редакция передачи "Кофе+" попросила независимого эксперта, дизайнера Дана Миккина.
Публикация компрометирующих материалов на Хилари Клинтон во время президентских выборов в США, которую связывают с действиями российских хакеров, используется политическими оппонентами избранного президента страны Дональда Трампа как для подрыва легитимности его избрания, так и для создания жестких ограничений для политики будущей администрации Белого дома.
Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.
Глава рабочей группы по созданию новой Партии народов Эстонии Мстислав Русаков, а также ее пресс-секретарь Сергей Середенко рассказали в студии передачи "Кофе+", что одна из задач движения — вернуть эстонский конституционализм, а ближайшая цель - участие в муниципальных выборах в этом году. Главный ресурс для партии — это люди. Интерес к ней испытывает и молодежь из Ида-Вирумаа.
Силламяэский порт в 2016 году перевалил 6,3 млн тонн грузов. Это почти на миллион тонн больше, чем было обработано в 2015 году.
Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов улучшили свои позиции в рейтинге ATP.
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
Вечером в воскресенье, 15 января, состоялись заключительные два матча 11-го тура чемпионата Эстонии по футзалу в высшем дивизионе.
В воскресенье, 15 января, в матче 21-го тура английской футбольной Премьер-лиги "Ливерпуль" с капитаном сборной Эстонии Рагнаром Клаваном в основном составе упустил победу над клубом "Манчестер Юнайтед".
Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.
Спасательный департамент в воскресенье около 8 часов вечера получил сообщение о пожаре в Тартуском научном парке.
Всемирный день снега отмечали 15 января в центрах зимнего спорта по всему миру, в том числе и в Эстонии. В Тарту более сотни любителей лыжных видов спорта собрались в парке Тяхтвере.
В ходе состоявшегося в пятницу розыгрыша победитель выиграл 483 тысячи 921 евро.
Известные эстонские политики читают сказки детям с ограниченными возможностями - это новый специальный телепроект некоммерческого объединения "Особый мир". О его целях - в сюжете "Актуальной камеры".
В Германии в районе Шварцвальда, или Черного леса, одна лисица осмелилась выйти на лед Дуная. В результате она провалилась в воду и превратилась вместе с ней в лед.
Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стал Aeroc International AS. VKG Plokk является производителем блоков из пористого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.
В понедельник, 16 января, Харьюский уездный суд обязал Таллиннский порт выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро.
Бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар может избежать судебного разбирательства в Харьюском уездном суде по медицинским показателям.
Мэр Хаапсалу, реформист Урмас Суклес не исключает возможности, что на грядущих выборах в органы местных самоуправлений будет баллотироваться не в рядах родной партии, а по собственному избирательному списку.
Открывающаяся в Таллинне в следующем учебном году частная Открытая школа, в которой будут обучаться русские и эстонские дети, будет находиться в здании гимназии Карьямаа в Копли.
Союз стоматологов Эстонии просит канцлера права проверить соответствие принятых 14 декабря поправок к закону о медицинском страховании и социальном налоге, поскольку они ограничивают свободу предпринимательства.
Если вы имеете высшее образование, но хотите круто изменить свою жизнь и сделать карьеру учителя, то у вас есть прекрасный шанс: именно сегодня начинается весенний прием заявок на 11-ю смену обучения в рамках образовательной программы Noored Kooli. О том, что это за программа, в утреннем эфире "Кофе+" рассказала выпускница шестого потока Виктория Руденко.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский 16 и 17 января находится вместе с делегацией Министерства социальных дел с визитом в Париже, где он встретится со своими французскими коллегами и примет участие во встрече комитета сферы здравоохранения ОЭСР на министерском уровне.