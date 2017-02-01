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Вывоз мусора в Силламяэ подорожает на 34%
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Рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается
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Пять рыбаков из Латвии провалились под лед в Пярнумаа
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МОК лишил олимпийских медалей российскую женскую эстафетную команду

Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.

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Тийт Вяхи собирается создать в Силламяэ парк скульптур "дураков" (1)
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Интервью мнения

Ида-Вирумаа

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Вывоз мусора в Силламяэ подорожает на 34%

С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.

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Умер эстонский кинокритик Яан Руус

Разное

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Рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается

С 1 февраля в Эстонии были подняты акцизы на топливо и алкоголь, что приведет к очередному повышению цен. В то же время, как свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента, рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается, а налоговые сборы с акцизных товаров за прошедший год превысили запланированные объемы.

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