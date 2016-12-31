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Muusika
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Керсти Кальюлайд: угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости (2)
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Юри Ратас: на предстоящих местных выборах Яна Тоом хочет баллотироваться в Нарве
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Минюст планирует представить свою концепцию президентских выборов в январе 2017 года
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Эйки Нестор: в глобальной экономике Эстония обогнала страны бывшего советского блока
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Керсти Кальюлайд: Нарва - вовсе не заброшенный регион
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ФОТО: Сидней встретил 2017-й год
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В квартире в Таллинне от бенгальских огней загорелась елка
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"Политрулет-2016": партийный калейдоскоп, судебная хлопушка и отцы-молодцы

Партийные успехи центристов и консерваторов, Топ-5 уголовных дел с участием политиков, "Найди свою любовь" в Рийгикогу и ставшие отцами государственные мужи - читайте обзор политической жизни Эстонии за год на портале rus.err.ee.

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В Хельсинки автомобиль наехал на прохожих, пострадали 4 человека Обновлено 17:00
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Сотрудницу Ветеринарно-пищевого департамента признали "ненавистником животных года"
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Яна Тоом опубликовала фотографии с российской авиабазы в Сирии

Интервью мнения

Ида-Вирумаа

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Кивиыли и Сонда образуют волость Кивиыли

Самоуправления Кивиыли и Сонда в четверг подписали соглашение об объединении.

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Решение оставить детское отделение в Нарвской больнице не скажется на возможности приобрести новое оборудование (1)
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Врач из Ида-Вирумаа получил условный срок за смерть пациента
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Ханнес Хансо: для обеспечения надлежащей защиты Эстонии с моря оборонный бюджет следует увеличить вдвое (2)

Спорт

За рубежом

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Правительство России приняло бюджет на три года
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Почти 100 тысяч полицейских и военных будут охранять порядок во Франции в новогоднюю ночь
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В Хельсинки автомобиль наехал на прохожих, пострадали 4 человека Обновлено 17:00
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СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии
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Лукашенко затягивает подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Культура

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В следующем году в Эстонии вновь пройдут "Дни Довлатова"
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Новое здание Эстонского национального музея признано "Делом года" в Тарту
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Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Разное

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Малые теплоэлектроцентрали Eesti Energia в 2016 году существенно увеличили выработку энергии

Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.

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Эксперты: переход на евро принес экономике Финляндии больше вреда, чем пользы
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Союз турфирм: в 2016 году ситуация в турсекторе начала улучшаться
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Valio оштрафована в Финляндии на 70 млн евро за нечестную конкуренцию
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Керсти Кальюлайд: угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости (2)
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В новогоднюю ночь в центре Таллинна будет ограничено движение автотранспорта Обновлено 20:25

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В январе в эфир ETV+ выйдет передача журналистских расследований "Инсайт"

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Полиция: в новогоднюю ночь нет понятия "ночной покой"
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Читайте, какие пособия появятся в Эстонии с 2017 года

Актуальная камера

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Актуальная камера 31.12.2016 (20:00)

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В первый день нового года будет плюсовая температура

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Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
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В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
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ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией
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В Пярну "народный бюджет" могут потратить на создание центра для занятий экстремальными видами спорта
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В Тарту открылся автогородок для детей
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Крупные города Эстонии потратили на новогодние фейерверки тысячи евро