Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.
… Некоторое время назад мне довелось побывать в Китае, и хотя в Пекине я была впервые, что-то знакомое чудилось мне во многих проявлениях тамошней жизни: страх перед иностранцами, боязнь говорить на английском языке, убогий сервис, юркие фарцовщики… Господи, конечно, я большую часть жизни прожила в мире запретов и унылых коммунистических идеалов, как было не узнать!
Ажиотаж вокруг темы предоставления гражданства людям, проживавшим в Эстонии до 1991 года, в интересах тех, кто хочет разрушить действующую коалицию, сказал депутат Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин в интервью "Актуальной камере".
Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью "Радио Свобода", что одним из основным пунктов программы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям. Он еще раз напомнил, что в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства.
На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".
В Нарва-Йыэсуу 25 января семь депутатов городского собрания из 13 не утвердили повестку дня заседания, в итоге сессия не состоялась. Проблема возникла из-за того, что председатель городского собрания Инге Мушкина не поставила в повестку дня вопрос о выражении ей недоверия и вопрос о начале переговоров с Нарвой об объединении.
В четверг, 26 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону, который многие команды рассматривают как последнюю подготовку к чемпионату мира. В первый день прошли индивидуальные гонки у мужчин и женщин, передает "Актуальная камера".
В чешской Остраве в среду, 25 января, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми на лед вышли одиночницы.
В этом году на государственные спортивные премии претендуют 52 кандидата.
Во французском Лионе завершился престижный кулинарный конкурс Bocuse d’Or. Главный приз достался команде американского повара Мэтью Питерса.
В среду, 25 января, расширенный выпуск новостей "Радио 4", выходящий в 12:00, впервые велся из обновленной студии бывшего старого радиодома, а ныне — Дома новостей ERR. Новости можно было не только послушать, но и посмотреть прямую трансляцию на портале rus.err.ee.
Школьники Эстонии особенно любят макароны, меньше всего в своем обеденном меню они хотят видеть лазанью, выяснилось из последнего исследования удовлетворенности школьным питанием, проведенного организатором школьного питания Daily.
В последние годы много говорят о том, что различные Е-добавки могут быть причастны к возникновению серьезных недугов - вплоть до диабета и рака. Так ли страшен черт, как его малюют, и все ли Е-добавки одинаково вредны? Выяснял автор и ведущий рубрики "Зеленая среда" Максим Галанин.
Морской музей в Летной гавани в Таллинне будет закрыт с 30 января по 27 февраля в связи с ремонтными работами.
Чувство уверенности потребителей в Эстонии в январе выросло на 4 балла и показатель индикатора установился на отметке в 1 балл. В 2016 году этот показатель составил -5 баллов.
С начала сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в Эстонии от гриппа умерли 20 человек, в том числе один семимесячный ребенок.
Генеральный директор Департамента статистики Андрес Оопкауп написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
Несколько общественных организаций Эстонии, Латвии и Литвы призвали правительства стран Балтии отсрочить подписание обязывающего договора о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность изучить ее окупаемость, социально-экономическое и экологическое воздействие, а также договоры о финансировании с Европейским союзом.
Новое скоростное пассажирское судно Megastar, использующее в качестве топлива природный газ, прибыло в Таллиннский порт. Широкой общественности оно будет представлено в пятницу, 27 января.
Молодежь Эстонии готова получить первый трудовой опыт и за минимальную зарплату, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CV Keskus.
В четверг, 26 января, столичная оппозиция попробует отправить в отставку председателя Таллиннского городского собрания, центриста Калева Калло.
Государственную позицию Эстонии в переговорах по брекситу должна будет сформулировать межведомственная рабочая группа, создаваемая в стране.