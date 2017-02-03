В будущем, в течение ограниченного времени можно будет ездить на автомобилях, у которых во время техосмотра или проверки на дороге были выявлены небольшие недочеты, которые не представляют собой прямой опасности для дорожного движения или окружающей среды.
Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?
Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.
Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.
Председатель совета Русского театра Яак Аллик рассказал в интервью службе новостей "Радио 4", что совет принял решение не продлевать договор с худруком Игорем Лысовым в соответствии с законом. По его мнению, за время руководства Лысова в театре не произошло качественного перелома, а посещаемость могла бы быть и выше.
В Ида-Вирумаа определились номинанты на премию "Деятель года". Ими стали директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, деревенское общество Люганузе и партнеры Вируского кинофонда.
Зимний Отепя готовится к соревнованиям высшего уровня которые пройдут на местном стадионе «Техванди». С 18 по 19 февраля здесь состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, а в марте здесь выступят биатлонисты в рамках этапа европейского кубка, передает "Актуальная камера".
Сильнейший эстонский культурист Отт Кийвикас стал новым президентом Эстонского союза культуризма и фитнеса. На очередных выборах он набрал 12 голосов из 13 возможных.
В "Левадии", занявшей второе место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, на просмотре находятся центральные полузащитники Давид Андроник и Роберт Таар. Андроник - полузащитник оборонительного плана, выступающий за молодежную сборную Молдовы. Таар - уроженец Эстонии, с 2010 года играющий за вильяндиский "Тулевик".
В пятницу, 3 февраля, начался матч Кубка Дэвиса среди команд второй группы Евро-Африканской зоны между теннисными сборными Эстонии и ЮАР. В первый день эстонские теннисисты Юрген Зопп и Владимир Иванов проиграли одиночные матчи.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вместе с лучшей эстонской фристайлисткой Келли Сильдару примет участие в открытии крупного соревнования по экстремальным видам спорта Simple Session.
Легендарная певица, кавалер ордена Британской империи леди Вера Линн объявила о выходе нового диска 17 марта - за три дня до ее столетнего юбилея. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новый музыкальный диск.
В местечке Колкья на берегу Чудского озера в предстоящие выходные пройдут веселые заезды на финских санках - Kolkja Kelk 2017.
На юге Эстонии в Отепя 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.
Средняя температура воздуха в январе была -2,1 градуса, что на 1,4 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -3,5 градуса.
По данным Департамента статистики, в 2016 году через эстонские порты осуществлена перевалка 33,5 млн тонн груза, а объем грузоперевозок по железной дороге составил 25,4 млн тонн.
Согласно планам Минобразования, госгимназии и центры профессионального образования в будущем могут стать заботой не государства, а местных самоуправлений. Однако у идеи есть и своя обратная сторона, передает "Актуальная камера".
СМИ и интернет-издания Эстонии в январе 2016 года чаще других политических сил упоминали Партию реформ — в 2077 новостях и статьях.
Масштабный сбой, произошедший накануне вечером при оплате банковскими картами, практически парализовал торговые сети Эстонии. Покупатели не могли расплатиться за свои покупки банковскими картами и бросали товар в магазинах. Проблема омрачила шопинг и заграничных пользователей эстонских банков. О том, что же нарушило работу торговых сетей - в сюжете "Актуальной камеры".
В пятницу, 3 февраля, Тартуский уездный суд приговорил 34-летнего Василия к дополнительному трехлетнему тюремному заключению за угрозы убить судью.
В пятницу, 3 февраля, таллиннские муниципальные газеты "Столица" и Pealinn вошли в Совет по прессе. Из подписанного сторонами договора о сотрудничестве следует, что теперь издания "Столица" и Pealinn должны придерживаться норм журналистской этики. В противном случае на них можно пожаловаться в Совет по прессе.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу дал распоряжение подготовить поправки к закону о нотариусах, согласно которым доходы нотариусов стали бы открытыми.
Бывший руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Мария Алайыэ, комментируя принятое фондом неверное решение в отношении возврата суммы пособия, полученного OÜ Ermamaa на развитие туризма, сказала, что решение готовили юристы и другие ее подчиненные, которые интерпретировали все иначе, чем это делается сейчас.