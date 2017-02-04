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В Ида-Вирумаа при помощи государственных субсидий хотят создать еще 140 рабочих мест
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"АК+": в сутки по трассе Rail Baltica будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов
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Михкельсон и Копытин: неслучайно, что активизация военных действий на Украине произошла после разговора Трампа и Путина
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Выборы правления ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись
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Денис Бородич: выставлять списки во всех округах - не самоцель Партии реформ
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Женская сборная Эстонии по флорболу пробилась на чемпионат мира Обновлено 17:34
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В Турции арестованы более 400 предполагаемых членов ИГ (1)
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"Политрулет": исторические советы Сависаара, усы Кландорфа, шапка металлиста Грязина и пиво Лукаса

Пихельгас жмет на тормоз, Сависаар становится партийным историком, Кландорф бреет усы, Грязин ворует шапку, а Лукас наливает пивка - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

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В Пыхья-Таллинне задержан подозреваемый в вооруженном ограблении магазина
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Истребители НАТО продолжают тренироваться в небе над Эстонией
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Сестер предложил отозвать Сыырумаа из совета Eesti Raudtee

Интервью мнения

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    Андрей Крашевский: изменения в мировом балансе сил создают основу для сближения США и России
    03.02

    Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?

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    П.И.Филимонов о сериале "Теллус": Финский бунт, продвинутый и депрессивный
    03.02

    Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.

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    Борис Тух: уход Лысова - это катастрофа для Русского театра (1)
    02.02

    Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.

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    Яак Аллик не видит катастрофы в смене худрука Русского театра
    02.02

    Председатель совета Русского театра Яак Аллик рассказал в интервью службе новостей "Радио 4", что совет принял решение не продлевать договор с худруком Игорем Лысовым в соответствии с законом. По его мнению, за время руководства Лысова в театре не произошло качественного перелома, а посещаемость могла бы быть и выше.

Ида-Вирумаа

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В Ида-Вирумаа при помощи государственных субсидий хотят создать еще 140 рабочих мест

Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.

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Денис Бородич: выставлять списки во всех округах - не самоцель Партии реформ
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Силламяэский музыкант Владимир Высоцкий вошел в шорт-лист премии "Деятель года Ида-Вирумаа"
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Разное

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"АК+": в сутки по трассе Rail Baltica будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих места, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.

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Сестер предложил отозвать Сыырумаа из совета Eesti Raudtee
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