Эстонский автогонщик Отть Тянак - на третьем месте на стартовом этапе чемпионата мира по авторалли в Монте-Карло. Сегодня на всех спецучастках он был в тройке сильнейших, а на одном из отрезков показал лучшее время, передает "Актуальная камера".