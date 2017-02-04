Пихельгас жмет на тормоз, Сависаар становится партийным историком, Кландорф бреет усы, Грязин ворует шапку, а Лукас наливает пивка - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?
Это не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.
Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.
Председатель совета Русского театра Яак Аллик рассказал в интервью службе новостей "Радио 4", что совет принял решение не продлевать договор с худруком Игорем Лысовым в соответствии с законом. По его мнению, за время руководства Лысова в театре не произошло качественного перелома, а посещаемость могла бы быть и выше.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
В воскресенье, 5 февраля, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" одерждали вторую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В воскресенье, 5 февраля, в Италии и Испании завершаются отборочные турниры женского чемпионата мира по флорболу в четырех европейских подгруппах. Сборная Эстонии сумела завоевать путевку на мировое первенство, которое в декабре пройдет в Словакии.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
Спортивный директор и помощник главного тренера таллиннской "Флоры" Норберт Хурт сказал, что клуб готов трудоустроить опытного защитника сборной Эстонии Энара Яэгера и молодого нападающего Франка Лийвака.
Главный тренер футбольного клуба "Инфонет" Александр Пуштов дал понять, что комплектация команды на новый сезон на 99% завершена.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства, социал-демократ Ивари Падар в конце декабря был оштрафован за превышение максимальной допустимой скорости по меньшей мере на 14 километров в час.
Легендарная певица, кавалер ордена Британской империи леди Вера Линн объявила о выходе нового диска 17 марта - за три дня до ее столетнего юбилея. Таким образом, она станет самым возрастным в мире вокалистом, выпустившим новый музыкальный диск.
В местечке Колкья на берегу Чудского озера в предстоящие выходные пройдут веселые заезды на финских санках - Kolkja Kelk 2017.
На юге Эстонии в Отепя 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих места, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Директором расположенной в столичном районе Ласнамяэ школы по интересам Тондираба, которая распахнет свои двери 1 сентября, стал 31-летний Сергей Пчелкин.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
В субботу, 5 февраля, при попытке вооруженного ограбления магазина в Пыхья-Таллинне был задержан нетрезвый 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке.
В понедельник, 6 февраля, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Накануне в Ляэне-Вируском уезде в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин.
Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились.
В центре технологий по изучению раковых заболеваний надеются, что в ближайшем будущем дорогостоящие лекарства для лечения онкологических заболеваний могут стать дешевле, потому что закончится срок действия патентов на оригинальные препараты и появится возможность производить их более дешевые аналоги.