Главный редактор ETV+ Дарья Саар в интервью rus.err.ee рассказала о предстоящих изменениях в программе и основных проблемах телеканала. В их числе - ограниченный бюджет, отсутствие масштабных рекламных кампаний, синхронный перевод, отсутствие канала в пакетах Viasat, недостаточная мобильность информационной службы, определенные проблемы с синергией и пониманием телевизионного производства в ERR.
По словам бывшего премьер-министра Эстонии и предпринимателя Тийта Вяхи, наметившееся улучшение российско-американских отношений благодаря избранию Дональда Трампа президентом США является единственной гарантией безопасности для Эстонии и ключом к восстановлению ее экономического роста.
Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.
Лидер Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский надеется, что избранный в субботу новым главой Партии реформ Ханно Певкур прекратит процесс "EKREизации" партии.
Аналитики в один голос говорят об ускорении экономического роста Эстонии в начинающемся году до 2,2-2,6%, однако оптимистичные прогнозы прошлых лет раз за разом не оправдывались. Прогноз роста на этот год в основном связан с увеличением внутренних инвестиций и внешнего спроса, но какой-то чудесный рецепт по выводу экономики из застоя вряд ли появится, говорится в прогнозе развития эстонской экономики в 2017 году аналитика банка SEB Михкеля Нестора.
В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу пересекли и провели праздничные дни в Эстонии более 56 000 россиян. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года.
Чемпион Эстонии по футболу - таллиннский клуб "Инфонет" - продолжает подготовку к новому сезону. При этом не исключено, что зимой команду могут покинуть несколько ее лидеров, к которым проявляют интерес зарубежные клубы.
Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Даниэль Альберт Науритс стал победителем и юниорского первенства страны.
Погода продолжает вносить коррективы в маршрут ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Из-за ливневых дождей в Боливии организаторам пришлось сократить маршрут сегодняшнего 7-го этапа вдвое.
Сильнейшие теннисисты Эстонии Юрген Зопп и Владимир Иванов ухудшили свои позиции в рейтинге ATP.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
На следующей неделе на островах и западном побережье Эстонии температура воздуха поднимется до плюсовой, будет идти мокрый снег, а на островах снегопады сменятся дождем, сообщили в Институте метеорологии и гидрологии.
Серверы таллиннской редакции агентства новостей Baltic News Service (BNS) в пятницу во второй половине дня подверглись кибератаке, в связи с чем передача новостей приостановилась почти на 10 часов.
С 6 по 23 января в Таллинне проходит уже ставшая традиционной акция по сбору отслуживших свое новогодних елок. Жители города могут принести елки в специальные места сбора, а в конце месяца из них сделают огненные скульптуры для Фестиваля света.
От антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории, говорят ученые. От последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около 5000 квадартных километров. Это примерно чуть больше площади Харьюского уезда Эстонии.
В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5% больше, чем годом ранее.
Ряд музеев, театров и галерей Таллинна и Тарту с нового года рашили поднять цены на билеты. Также подорожает вход на многие концерты и фестивали.
Гражданин Латвии Янис Скопец проведет в тюрьме пять лет. За последние годы он совершил 57 краж в квартирах и частных домах города Валга. Его добычей стали ценные вещи и украшения.
Обвиняемые в убийстве таксиста в Пярну братья Хийенурм предстали перед судом. В минувшем году они жестоко расправились с водителем такси и угнали его автомобиль. Оба юноши свою вину признали лишь частично.
В декабре СМИ и интернет-издания Эстонии чаще других депутатов Рийгикогу упоминали Мартина Репинского, Таави Рыйваса и Кристена Михала.
Если в предыдущих трех кварталах 2016 года Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента, то в четвертом квартале в партийную казну поступило 200 евро.
Дислоцированные в Эстонии военнослужащие из США проходят курс зимней подготовки под руководством инструкторов из разведывательного батальона Сил обороны.
В понедельник, 9 января, в Харьюском уездном суде началось рассмотрение дела обвиняемого в экономических преступлениях бизнесмена Рейна Килька. Своей вины предприниматель, как и четверо других проходящих по этому делу людей, не признает.