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Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста братья частично признали свою вину
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В Эстонию через Нарву за время новогодних каникул въехало более 56 000 россиян
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Дарья Саар: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего

Главный редактор ETV+ Дарья Саар в интервью rus.err.ee рассказала о предстоящих изменениях в программе и основных проблемах телеканала. В их числе - ограниченный бюджет, отсутствие масштабных рекламных кампаний, синхронный перевод, отсутствие канала в пакетах Viasat, недостаточная мобильность информационной службы, определенные проблемы с синергией и пониманием телевизионного производства в ERR.

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Футболист "Инфонета" Сергей Тумасян: на просмотр в "Хетафе" я еще не ездил
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Сависаар так и не ответил на требование вернуть 116 000 евро в таллиннский бюджет
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Вывоз мусора в Силламяэ может подорожать на 60%

Интервью мнения

Ида-Вирумаа

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В Эстонию через Нарву за время новогодних каникул въехало более 56 000 россиян

В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу пересекли и провели праздничные дни в Эстонии более 56 000 россиян. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года.

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Разное

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Налоговые поступления в бюджет Эстонии за 2016 год немного превысили ожидания

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5% больше, чем годом ранее.

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Актуальная камера 09.01.2017 (20:00)

Новости на "Радио 4"

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Ряд культурных учреждений Таллинна и Тарту повышает цены на билеты
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Совершавший кражи в Валга гражданин Латвии приговорен к пяти годам тюрьмы
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Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста братья частично признали свою вину
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Новый главный режиссер Красноярского театра оперы и балета Неэме Кунингас: монополия - это ответственность