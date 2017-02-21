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Первого марта в 20:20 на телеканалах ETV+ и LTV7 в прямом эфире политики, лидеры общественного мнения, директора школ, педагоги, родители и ученики двух стран вместе обсудили будущее школьного образования.

Латвия и Эстония 13 лет назад провели схожие реформы системы образования. Сегодня они вновь на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии? Правда ли, что школы в Эстонии могут вернуться к русскому языку, а в Латвии — полностью перейти на государственный?

"Как в Эстонии, так и в Латвии система образования стоит на пороге больших реформ. Последние тесты PISA Организации экономического сотрудничества и развития показали, что Эстония по качеству образования ушла от Латвии далеко вперед, на 28 позиций. А ведь еще 13 лет назад именно Эстония выбрала Латвию как пример для подражания. Будет интересно узнать, как нашим соседям удалось сделать такой скачок", — прокомментировал ведущий LTV7 Алексей Дунда.

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В таллиннской студии в дискуссии принимали участие:

- Мстислав Русаков, председатель правления НКО Русская школа Эстонии

- Анна Леванди, знаменитая фигуристка (чемпионка мира Анна Кондрашова) и тренер

- Сергей Гаранжа, директор Линнамяэского русского лицея

- Надежда Черкашина, директор Нарвского языкового лицея

- Изабелла Рийтсаар, директор Таллиннской Паэской гимназии

- Михаил Кылварт, вице-мэр Таллинна

- Райво Варе, экономический эксперт

-Представитель ЦУ Innove Наталья Мялицина, специалист по языковому погружению.

- Юрген Лиги, политик, бывший министр образования (2015-2016 гг.)

В рижской студии:

- Карлис Шадурскис, министр образования Латвии

- Андрис Кангро, профессор Латвийского университета, исследователь PISA

- Александр Анзулевич, директор Рижской 72-й средней школы

- Наталья Рогалева, директор Рижской 34-й средней школы

- Валерия Воробьева, выпускница Iespējamā misija

- Вячеслав Домбровский, бывший министр образования

- Лиесма Осе, эксперт по вопросам интеграции

- Инга Соколова, учитель латышского языка Даугавпилского лицея

- Борис Цилевич, политик, правозащитник

"У Эстонии и Латвии есть несколько проблем, которые не просто похожи, а практически идентичны. Одна из них — это русскоязычное образование. Есть расхожее мнение, что все люди, представители всех профессий ошибаются, но труднее всего исправлять ошибки учителей и врачей", — отметил ведущий телемоста Андрей Титов.

Повторы передачи можно будет посмотреть 4 марта в 11:30 и 7 марта в 11:20 на телеканале ETV+.