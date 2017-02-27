Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками

Эстония

Эксперты Kaspersky Lab проверили, насколько защищены от атак приложения для дистанционного управления автомобилем, подключенным к интернету. Тестированию подверглись приложения семи крупных автопроизводителей. Число их загрузок в Google Play колеблется от нескольких десятков тысяч до пяти миллионов.

Результаты оказались неутешительными: в каждом из приложений были обнаружены проблемы с безопасностью. Вот главные из них:

- Отсутствует защита от обратной разработки, или реверс-инжиниринга. Злоумышленники могут подробно изучить код программы, понять, как она работает, и найти уязвимости. Те, в свою очередь, дают им возможность получить доступ к серверной инфраструктуре.

- Отсутствует контроль целостности кода. Преступники могут интегрировать свой собственный код в приложение, и тогда в системе окажутся две версии программы: оригинал и его вредоносная модификация.

- Отсутствует контроль рутинга — получения прав суперпользователя на устройстве. Root-права дают зловредам почти неограниченные возможности и фактически лишают приложение какой-либо защиты.

- Отсутствует защита от перекрытия окон. Вредоносное ПО может показать фишинговое окно поверх оригинального приложения и украсть пользовательские данные

- Логины и пароли хранятся в виде обычного текста, что упрощает злоумышленнику задачу их получения.

Эти уязвимости дают преступнику возможность открыть двери автомобиля, выключить сигнализацию, включить зажигание – в общем, получить если не полный, то весьма значительный контроль над машиной.

Такие атаки требуют предварительной подготовки со стороны злоумышленника. Например, он должен обманом заставить владельца машины установить вредоносное ПО, которое получит root-права доступа к устройству, а затем и к приложению для управления автомобилем. Но как показывает опыт Kaspersky Lab, для серьезных преступников это не представляет труда, особенно если они знакомы с техниками социальной инженерии.

"Главный вывод нашего исследования — автомобильные приложения в их нынешнем состоянии совершенно беззащитны перед атаками. Мы полагаем, что тут автопроизводителям пригодится опыт банков. Первые банковские приложения страдали от тех же проблем, что перечислены в отчете, но многочисленные атаки вынудили разработчиков серьезно поработать над безопасностью, – сказал антивирусный эксперт Kaspersky Lab Виктор Чебышев. – Автомобилям пока везет: мы еще не зафиксировали ни одного случая атаки на их приложения. У автопроизводителей есть время, чтобы все исправить, но неизвестно, как много. Современные троянцы очень гибки: сегодня они могут работать как обычная рекламная программа, а завтра обновиться таким образом, что получат возможность атаковать другие приложения".

Эксперты Kaspersky Lab рекомендуют владельцам подключенных к интернету автомобилей принять следующие меры, чтобы защитить свою машину и личные данные от кибератак:

- Не устанавливайте приложения из непроверенных источников, а лучше отключите эту опцию в устройстве.

- Если на вашем устройстве включены root-права, удалите их: это открывает почти неограниченные возможности для вредоносного ПО.

- Регулярно обновляйте операционную систему устройства. Обновления закрывают уязвимости в ПО и снижают риск атак.

- Установите на устройство проверенное защитное решение.

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