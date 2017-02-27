В Рапла автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

Эстония

В Рапла в понедельник днем автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.

Авария произошла около 12 часов на Таллиннском шоссе. Автомобиль Audi, за рулем которого был 20-летний молодой человек, сбил переходившую в неположенном месте 70-летнюю женщину.

По словам очевидцев, автомобиль мог ехать со скоростью выше разрешенной на данном участке, полиция проверит это утверждение.

Полиция расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного расследования.