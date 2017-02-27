Водитель без прав насмерть сбил пожилую женщину в Рапла ({{commentsTotal}})
В Рапла в понедельник днем автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.
Авария произошла около 12 часов на Таллиннском шоссе. Автомобиль Audi, за рулем которого был 20-летний молодой человек, сбил переходившую в неположенном месте 70-летнюю женщину.
По словам главы Раплаского отделения полиции Янно Рууса, у водителя не было водительских прав, и он уже раньше попадал в поле зрения полиции из-за нарушений ПДД. В последний раз он был задержан за вождение автомобиля без прав в Рапла в декабре 2014 года, но в настоящий момент у него нет действующих наказаний за нарушение ПДД. В момент ДТП водитель был трезв.
"По первоначальной оценке и судя по показаниям свидетелей, в трагически закончившемся ДТП сыграли свою роль неправильно выбранная скорость и приемы вождения", - сказал Руус.
Полиция расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного расследования.
Редактор: Ирина Киреева, Андрей Крашевский