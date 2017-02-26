Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович

Спорт

Ряды "Калева/Крамо" с большой вероятностью пополнит Бранко Миркович. Серб еще не поставил подпись под контрактом с действующим чемпионом Эстонии по баскетболу, но если все удачно сложится, то игрок ростом 190 сантиметров прибудет в Эстонию уже в понедельник вечером.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист выступал за румынскую "Орадю", а до этого три сезона провел в белорусском "Цмоки-Минске". За три года в составе "драконов" Миркович трижды выигрывал золото чемпионата Беларуси и трижды — Кубок Беларуси. Во встречах Единой лиги ВТБ Бранко набирал в среднем 9,7 очка.

До переезда в Минск два сезона играл за болгарский "Рильски", в прошлом выступал за сербский "Смедерево", македонский "Пелистер", болгарский "Академик" и боснийскую "Игокеу".

"У Мирковича есть все предпосылки к тому, чтобы заменить уходящего из команды Харпера", - передает слова главного тренера "Калева/Крамо" Аллара Варрака официальный сайт клуба.

На этой неделе "Калев/Крамо" сообщил, что американский разыгрывающий Демонте Харпер переходит в санкт-петербургский "Зенит".

Харпер, приехавший в столицу Эстонии в сентябре прошлого года, является самым результативным игроком "Калева/Крамо" в Единой лиге ВТБ - в среднем 16,1 очка за матч.

"Зенит", одержав в Единой лиге 15 побед при трех поражениях, занимает второе место. "Калев/Крамо" находится на 12-й, предпоследней, позиции.