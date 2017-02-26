ФОТО: в Маарду празднуют Масленицу ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 26 февраля, с 10:00 до 18:00 в Маарду на площади перед Народным домом (Karjääri, 4) проходит традиционное празднование Масленицы.
В 10:00 открылась ярмарка, с 11:00 все желающие могли принять участие в конкурсах и аттракционах. В течение дня на основной сцене выступали ансамбли "Былица", "Сирин", "Купава", хор "Радуга", шоу–театр "Ягори". В программе было выступление артистов областной филармонии Пскова.
Завершился праздник в 18:00 сжиганием чучела Масленицы и фейерверком.
Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Юлии Левы.
Редактор: Виктор Сольц