За рубежом

Неизвестный плеснул зеленку в лицо председателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Михаила Касьянова на марше памяти Бориса Немцова в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", перед началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов.

Касьянов продолжил движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.

По данным столичной полиции, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек, безопасность и правопорядок обеспечивали усиленные наряды полиции и Росгвардии. По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, серьезных инцидентов на шествии не зафиксировано, отмечает ТАСС.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.