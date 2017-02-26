Полузащитник "Флоры" Максим Гусев: настрой на сезон не будет испорчен

Спорт

Полузащитник "Флоры" и сборной Эстонии по футболу Максим Гусев после крупного поражения от "Инфонета" (0:5) в матче за Суперкубок Эстонии был очень расстроен, но сказал, что после тщательного анализа неудачного выступления нужно будет на позитиве подойти к стартовым матчам чемпионата страны.

"Не знаю, что пошло не так. Настрой был хорошим. Команда боролась. Не реализовали много моментов. Не знаю, что еще сказать. Будем анализировать, думать", - сказал 22-летний уроженец Нарвы в интервью корреспонденту "Радио 4".

"Надеюсь, настрой на сезон не будет испорчен. Конечно, неприятно, что мы проиграли с крупным счетом, но надо гнать плохие мысли от себя. Новый сезон надо начинать на позитиве", - добавил Гусев.

В первом туре чемпионата Эстонии по футболу "Флора" встретится с "Левадией". Матч состоится 4 марта на таллиннской "Спортлэнд Арене".