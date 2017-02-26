rus.err.ee

Евгений Осиновский выразит благодарность защитникам здоровья народа от алкоголизма ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский на следующей неделе вручит премии и выразит благодарность людям, которые внесли в своих уездах значительный вклад в укрепление здоровья народа.

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что благодарственное мероприятие начнется во вторник в 12 часов в Зимнем саду театра "Эстония". На этот раз министр отметит труд людей, которые своим ежедневным трудом или общественной работой способствуют снижению урона, наносимого обществу алкоголизмом.

Министерство социальных дел отмечает вклад людей в здоровье народа уже пятый раз в своей истории. В свою очередь, уездные управы ежегодно представляют министерству список номинантов на премии тем, кто на местах вносит свой вклад в здоровье нации, своим ли ежедневным трудом или участвуя в общественной работе на добровольных началах.

В их числе представители самых разных сфер деятельности — сотрудники правоохранительных органов, некоммерческого сектора, местных самоуправлений, спортивных организаций, система здравоохранения.

В мероприятии примут участие также представители уездных управлений, МВД, департамента полиции и погранохраны, Института развития здоровья, Больничной кассы и Департамента здравоохранения.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русских избирателей

Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет

"Оскар" за лучший фильм получил "Лунный свет", ранее победителем объявили "Ла-Ла Ленд"

В избирательном списке центристов в Ласнамяэ будет баллотироваться Эрки Сависаар
Полиция будет угощать трезвых шоферов конфетами во время рейда
Врачебные услуги в Нарве: медсостав давно не обновлялся
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Каллас: президент не должен избегать острых тем
Ида-Вирумаа
Правительство перенесло утверждение концепции Домов эстонского языка
В четверг возможен дождь или мокрый снег, 0..+4
В выходные паромы между материком и островами будут ходить чаще
Кадеты Академии МВД выступают против переезда учебного заведения в Нарву
Amnesty: в 2016 году мир столкнулся с "политикой демонизации"
Выбор редакции
Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности
Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы

В деревне Микитмяэ Пылваского уезда празднование Дня независимости омрачилось ссорой братьев. Один из них выстрелили в другого из ракетницы.

В Рапла автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
Экономика
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
Прибыль предпринимательского сектора в Эстонии в 2016 году упала на 10%
Парламент Нидерландов обсудит плюсы и минусы членства в еврозоне
Спорт
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции
Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру
Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: игра с "Флорой" не была легкой
Полузащитник "Флоры" Максим Гусев: настрой на сезон не будет испорчен
В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии
В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок
Культура
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
17.12
ФОТО: попрощаться с Лидией Кылварт пришли десятки друзей, коллег, обществен
Эстонские археологи нашли ценный клад поздней эпохи викингов
"АК+" о главном экспонате на выставке Сергея Шнурова и о революции "Колдовских художников" 
Eesti laul
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией "Евровидения"
Разное
В центре Пярну вышедшие на лед не смогли самостоятельно вернуться на берег
В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро
В Таллиннском музее природы стартовал парад пингвинов 
Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек
Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне
22.02
НАСА рассказало о возможной жизни в системе звезды TRAPPIST-1
22.02
В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
22.02
С 25 по 28 февраля в Эстонии пройдут масленичные гулянья
Рекомендуем!
Последние новости
15:06
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы
14:42
ДНР и ЛНР пригрозили ввести внешнее управление на украинских предприятиях
14:36
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
14:30
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
14:20
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
13:55
В Рапла автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
13:39
В Таллинне пройдет Фестиваль современной русской культуры
13:14
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет
12:59
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
12:43
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
Полезно знать
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы
ДНР и ЛНР пригрозили ввести внешнее управление на украинских предприятиях
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
Актуальная камера
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Погода
В понедельник возможны осадки, -2..+3
За рубежом
ДНР и ЛНР пригрозили ввести внешнее управление на украинских предприятиях
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
Граждане Грузии смогут отправиться в ЕС без визы на 90 дней
Frontex: спасательные операции гуманитарных организаций у побережья Ливии усложняют борьбу с контрабандистами
Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды
Власти Германии насчитали 10 нападений на мигрантов в день
Эстония
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство
Рейтинг партий: центристы и реформисты теряют, но продолжают лидировать
После Дня независимости полиция выявила всего двух пьяных водителей
"АК": политологи позитивно оценили речь Кальюлайд
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта