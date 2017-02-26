Эстония

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский на следующей неделе вручит премии и выразит благодарность людям, которые внесли в своих уездах значительный вклад в укрепление здоровья народа.

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что благодарственное мероприятие начнется во вторник в 12 часов в Зимнем саду театра "Эстония". На этот раз министр отметит труд людей, которые своим ежедневным трудом или общественной работой способствуют снижению урона, наносимого обществу алкоголизмом.

Министерство социальных дел отмечает вклад людей в здоровье народа уже пятый раз в своей истории. В свою очередь, уездные управы ежегодно представляют министерству список номинантов на премии тем, кто на местах вносит свой вклад в здоровье нации, своим ли ежедневным трудом или участвуя в общественной работе на добровольных началах.

В их числе представители самых разных сфер деятельности — сотрудники правоохранительных органов, некоммерческого сектора, местных самоуправлений, спортивных организаций, система здравоохранения.

В мероприятии примут участие также представители уездных управлений, МВД, департамента полиции и погранохраны, Института развития здоровья, Больничной кассы и Департамента здравоохранения.