В понедельник возможны осадки, -2..+3 ({{commentsTotal}})
Небольшой циклон отступает к востоку, вслед за ним через Эстонию перемещается гребень высокого давления.
Ночью oблачно с прояснениями. Во многих местах еще пройдет мокрый снег, вероятность осадков велика на востоке страны. Возможен туман. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 0..-5, местами до -8°C.
Днем облачно с прояснениями, вечером возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.
Редактор: Виктор Сольц