Эстония

В понедельник, 27 февраля, на Центральном полигоне Сил обороны в Тапа начнутся зимние учения под названием Talvelaager ("Зимний лагерь"), в которых примут участие почти 1700 военнослужащих.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что в рамках учений, которые продолжатся до 5 марта, международный воинский контингент отработает маневры нападения и обороны в зимних условиях.

В "Зимнем лагере" примет участие личный состав Первой и Второй пехотной бригад Сил обороны, ополченцы из Кайтселийта и подразделения роты броневойск США — в общей сложности почти 1700 человек.