Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке ({{commentsTotal}})
Ласнамяэская гимназия стала третьим учебным заведением столицы, подавшим ходатайство о сохранении преподавания на русском языке.
Об этом "Актуальной камере" рассказал председатель попечительского совета гимназии Алексей Гавриков.
По его словам, цель обращения - сделать образование в гимназии более качественным. Ранее с подобными ходатайствами к горсобранию обратились Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия.
Редактор: Виктор Сольц