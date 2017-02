После первого объявления победителя съемочная группа "Ла-Ла Ленда" вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь. Ее остановил один из продюсеров, который заявил, что на самом деле выиграл "Лунный свет", передает Би-Би-Си.

Позднее актер Уоррен Битти, объявлявший обладателя "Оскара" в номинации за лучший фильм, признался, что ошибся, передает meduza.io. Битти пояснил, что ему дали неправильный конверт: "Я открыл его и прочел, "Эмма Стоун, Ла-Ла Ленд". Организаторы премии извинились за случившееся.

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscars https://t.co/okqF3W9eBX pic.twitter.com/WtTf20ot4V