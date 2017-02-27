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Полиция будет угощать трезвых шоферов конфетами во время рейда ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Полицейские в понедельник будут проверять по всей Эстонии шоферов на трезвость, при этом трезвые водители получат конфеты.

"Сегодняшний необычный подход к проведению операции появился благодаря интернет-приложению Teomeeter, где люди давали обещания, выполнение которых призвано улучшить культуру дорожного движения. Мы со своей стороны пообещали, что полиция сделает сюрприз для участников дорожного движения, когда соберет 100 000 обещаний. Надеюсь, что сегодня все получат конфеты и все водители будут трезвыми", – сказала капитан полиции Сирле Лойго.

В этом году полиция отстранила от дорожного движения почти 900 водителей, которые не должны были находиться за рулем. Только за минувшие сутки полиция выявила 28 нетрезвых водителей, из которых трое были в состоянии наркотического, а 25 – алкогольного опьянения. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибли семь и получили травмы 214 человек.

Teomeeter.ee ("Деломер") – это платформа, которая предлагает каждому жителю Эстонии идеи для того, чтобы изменить культуру поведения и принять участие в формировании общественных ценностей. Первой темой стала культура поведения на дорогах. Почти 17  000 человек дали обещания, которые помогут сделать дорожное движение безопаснее.
Больше всего было дано обещаний, касающихся темы алкоголя – более 6600 человек пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии и более 5200 человек пообещали, что не сядут в машину, за рулем которой находится нетрезвый водитель.

Teomeeter был создан в рамках программы празднования столетия Эстонской Республики. Кроме темы дорожного движения, сейчас на сайте открыта и тема культуры употребления алкоголя. Цель каждой темы – собрать не менее 100 000 обещаний.

Редактор: Ирина Киреева



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