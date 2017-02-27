Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды

За рубежом

Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек.

Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится, передает Би-Би-Си.

Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей. Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полутора миллионов домов.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека. До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.