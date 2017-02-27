За рубежом

Нельзя поддерживать деятельность преступных организаций и контрабандистов, подбирая тонущих в море беженцев все ближе у ливийского побережья, заявил директор погранагентства Фабрис Леггери в понедельник, 27 февраля, в интервью изданию Die Welt, передает dw.com. Это приводит к тому, что число нелегальных мигрантов, которые с помощью контрабандистов пытаются переправиться в Европу, растет. "Мы должны пересмотреть действующую в настоящее время концепцию спасательных операций у побережья Ливии", – считает Леггери.

Активные меры по спасению тонущих беженцев усложняют борьбу с контрабандистами, уверен глава Frontex. За последнее время, по его словам, 40% всех спасательных операций были проведены неправительственными гуманитарными организациями. Это приводит к тому, что европейские правоохранительные органы лишены возможности опросить мигрантов, получить данные о контрабандистах и начать полицейское расследование.

Между тем председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что правительствам европейских стран необходимо разработать план финансовой помощи для Африки. "Или мы будем действовать сейчас, или в ближайшие 20 лет в Европу хлынут миллионы африканцев", – предупредил Таяни. По его словам, Евросоюзу необходимо инвестировать в этот "план Маршалла" миллиарды евро и выработать экономическую и дипломатическую стратегию поддержки африканского континента.