rus.err.ee

Елена Скульская: Не хочется свободы в натуральную величину ({{commentsTotal}})

Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне". Автор: Фото: Юло Йозинг/ERR
Мнение
Мнение
Елена Скульская, писатель

В самое ближайшее время наша страна начнет готовиться к 100-летию со дня провозглашения независимой Эстонской Республики. И, среди прочих торжеств, выделяться будут открытия памятников – ведь они изменят облик городов на десятилетия, а то и столетия. Поэтому уже сейчас, потом будет поздно, нужно трезво посмотреть на современные тенденции в памятниковозведении.

Сегодня по всему миру ставятся памятники кому угодно и чему угодно. Вот, скажем, в Ульяновске (Симбирске) поставлен философский памятник дивану Обломова из металлопластика, к которому прилагаются шлепанцы Обломова, отлитые кузнецами местной кузнечной артели "Корч". На памятнике имеется надпись: "Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и лопату. Иван Гончаров". Неловко в этом ряду перечислять уже "заезженные" памятники: зайцу, помешавшему Пушкину примкнуть к восстанию декабристов, или Чижику-Пыжику – герою одноименной песенки, отразившей склонность к выпивке студентов Императорского училища, коим предписывалось носить пыжиковые шапки. Вполне можно поставить памятник топору Расколькова или ружью чеховской драматургии, – предметов достойных множество.

Но особенно важно заметить: нынешняя памятникомания характеризуется страстью к восковым фигурам, пусть и выполненным из металла. Чтобы все было сделано без затей, метафор, символов и прочей художественной ерунды. У нас в Таллинне на улице Виру сидит на скамейке корова. Упитанная корова, закинувшая ногу на ногу и поблескивающая копытами. Какое она имеет отношение к символике Таллинна? Ни малейшего. Но ее простота, узнаваемость и демократичность побуждает туристов непременно фотографироваться с будущей говядиной и, вдохновившись видом памятника, отправляться обедать.

Еще больше восторгов вызывает столь же упитанный, низкорослый трубочист в центре города, к которому ежедневно стекаются сотни, а то и тысячи людей, чтобы полюбоваться, сфотографироваться и потереть на счастье его пуговицу.

И при этом, заметьте, практически, никто не фотографируется ни группой, ни в одиночку у памятника Эдуарду Вильде. Почему? Не только потому, что памятник всегда грязен, неопрятен и в подтеках от дождей и снега, хотя время от времени сообщается, что началась и закончилась его победная реставрация. Тут главный раздражающий фактор – необходимость расшифровать метафору. А для этого нужно обладать минимальным воображением. То есть догадаться, что перед тобой – раскрытая книга.

Самая страшная деградация - деградация воображения

Выражение "представьте себе", думаю, скоро выйдет из употребления, поскольку преуспевающее и подавляющее большинство ничего себе представить не может. Из этой невозможности родился и восторжествовал театр doc., ведущий сценическое искусство к убогому упадку. Живопись и музыка, призванные будоражить воображение, превращаются в вариации готовых блоков, лишенных эмоциональной составляющей, поскольку будоражить им нечего. Литература становится усредненно-профессиональной, и наибольшим успехом пользуются конструкции из дайджестов. А памятники становятся восковыми фигурами.

В этой связи интересен такой простенький пример. Я спросила у студентов, что они помнят из сна Татьяны из "Евгения Онегина". И студент, буквально только что перечитавший (!) роман в стихах, ответил: "Татьяна сидит за столом в окружении красных петухов". Напомню тем, кто перечитывал не только что:

И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке...

Ответ не совсем уж нелепый и не совершенно глупый: есть у Пушкина и петушья голова, и красный цвет. Но "красный петух" возник в сознании студента, скорее всего, от бабушкиного рассказа о пожаре, который называли "красным петухом". Этот фразеологизм не требует воображения... А сон Татьяны мог бы быть изумительным тестом для поступающих в творческие вузы: опишите чудовищ своими словами, нотами, кистью…

У Евгения Шварца в "Голом короле" капризный король требует, чтобы шут развеселил его. Шут начинает: один купец... Король придирчиво его перебивает: как фамилия?! Услышав, что купца звали Петерсен, король перестает капризничать и хохочет над плоским рассказом шута. То есть даже самый примитивный слушатель самого примитивного рассказа времен Шварца нуждался в картинке, которую можно себе представить. Нельзя представить себе просто "одного купца", но купец по фамилии Петерсен – это уже какой-то опознавательный знак, какая-то наводка, торгует этот купец в Ганзейской стране, скорее всего, – немец, например, швед, дальше – от одной типично-привычной черты к другой, вот и вышел человечек, над которым можно посмеяться.

Люди, лишенные воображения, не только живут в своей питательной среде, но и занимаются сегодня искусством. И, в частности, создают памятники. Сколько было споров вокруг Креста Свободы, сколько было его противников... ну а теперь никуда от него не деться. Может быть, сейчас еще не поздно поспорить и выступить против тех проектов, которые через год необратимо превратятся в памятники и другие, правда, менее долговечные произведения, унижающие эстетическое чувство.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русских избирателей

Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет

"Оскар" за лучший фильм получил "Лунный свет", ранее победителем объявили "Ла-Ла Ленд"

В избирательном списке центристов в Ласнамяэ будет баллотироваться Эрки Сависаар
Полиция будет угощать трезвых шоферов конфетами во время рейда
Врачебные услуги в Нарве: медсостав давно не обновлялся
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Каллас: президент не должен избегать острых тем
Ида-Вирумаа
Правительство перенесло утверждение концепции Домов эстонского языка
В четверг возможен дождь или мокрый снег, 0..+4
В выходные паромы между материком и островами будут ходить чаще
Кадеты Академии МВД выступают против переезда учебного заведения в Нарву
Amnesty: в 2016 году мир столкнулся с "политикой демонизации"
Выбор редакции
Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности
Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы

В деревне Микитмяэ Пылваского уезда празднование Дня независимости омрачилось ссорой братьев. Один из них выстрелили в другого из ракетницы.

В Рапла автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
Экономика
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
Прибыль предпринимательского сектора в Эстонии в 2016 году упала на 10%
Парламент Нидерландов обсудит плюсы и минусы членства в еврозоне
Спорт
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции
Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру
Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: игра с "Флорой" не была легкой
Полузащитник "Флоры" Максим Гусев: настрой на сезон не будет испорчен
В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии
В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок
Культура
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
17.12
ФОТО: попрощаться с Лидией Кылварт пришли десятки друзей, коллег, обществен
Эстонские археологи нашли ценный клад поздней эпохи викингов
"АК+" о главном экспонате на выставке Сергея Шнурова и о революции "Колдовских художников" 
Eesti laul
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией "Евровидения"
Разное
В центре Пярну вышедшие на лед не смогли самостоятельно вернуться на берег
В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро
В Таллиннском музее природы стартовал парад пингвинов 
Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек
Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне
22.02
НАСА рассказало о возможной жизни в системе звезды TRAPPIST-1
22.02
В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
22.02
С 25 по 28 февраля в Эстонии пройдут масленичные гулянья
Последние новости
15:06
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы
14:42
ДНР и ЛНР пригрозили ввести внешнее управление на украинских предприятиях
14:36
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
14:30
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
14:20
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
13:55
В Рапла автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
13:39
В Таллинне пройдет Фестиваль современной русской культуры
13:14
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет
12:59
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
12:43
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
12:15
Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей
11:39
Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова
11:30
Граждане Грузии смогут отправиться в ЕС без визы на 90 дней
11:07
Елена Скульская: Не хочется свободы в натуральную величину
Актуальная камера
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)
Новости Эстонии
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство
Рейтинг партий: центристы и реформисты теряют, но продолжают лидировать