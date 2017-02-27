Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова

Эстония

Представший в понедельник, 27 февраля, перед судом в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда Юрий Воробей признал себя виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Госпрокурор Вахур Верте сделал обзор обвинения и после этого Воробей (36) сказал, что признает себя виновным в убийстве, передает ERR Uudised.

Адвокат подсудимого – Ааду Луберг.

Согласно обвинению, между 36-летним Воробьем и Таранковым был конфликт, и поскольку Воробей, как он утверждает, опасался за свою жизнь и жизнь своих близких, то решил поговорить с Таранковым, однако Таранков заявил, что не будет с ним говорить. Воробей произвел по крайне мере семь выстрелов из пистолета, убив Таранкова на месте происшествия.

Затем Воробей убежал с места происшествия и закопал пистолет, и в этом тайнике пистолет находился до 14 октября прошлого года, пока Воробей не показал этот тайник полиции. Одновременно выяснилось, что Воробей приобрел пистолет незаконно, у лица, личность которого не установлена.

Воробей признал себя виновным по предъявленным ему эпизодам.

Суд рассматривает это дело в понедельник и вторник, затем заседания состоятся 8, 9 и 23 марта и 28 апреля.

Убийство было совершено 14 сентября прошлого года, в деревне Саунья в Ляэнемаа, где Таранков был на рыбалке. Полиция вскоре вышла на след Воробья, 22 сентября он был задержан и с этого времени содержится под стражей.

Суд может приговорить Воробья к тюремному заключению сроком до 15 лет.