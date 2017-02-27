Эстония

После того, как Юри Ратас стал председателем Центристской партии, поддержка политической организации среди эстоноговорящих избирателей возросла, а среди жителей Эстонии, говорящих на других языках, — снизилась.

После того, как Юри Ратас стал председателем Центристской партии, поддержка политической организации среди эстоноговорящих избирателей возросла, а среди говорящих на других языках — снизилась.

Из опроса, заказанного фирме Turu-uuringute AS новостной редакцией ERR, следует, что вступление Юри Ратаса в должность председателя партии после Эдгара Сависаара сократило поддержку партии среди неэстонцев почти на 10%.

В сентябре и октябре прошлого года партию, возглавляемую Эдгаром Сависааром, среди неэстонцев поддерживали 85%. Юри Ратаса выбрали председателем партии 5 ноября. В следующем месяце результаты опроса показали спад поддержки партии среди неэстонцев до 80%, в январе – 79% и февраля – 76%.

Несмотря на спад центристы остаются самой популярной партией среди неэстонцев избирателей.

При этом поддержка Центристской партии среди эстонцев выросла. Если в сентябре прошлого года центристов поддерживали 13% эстонцев, в октябре – 12%, то в декабре поддержка выросла до 20% и остается примерно на этом уровне.

Из других партий поддержку среди избирателей-неэстонцев заслужила Социал-демократическая партия, поддержка которой среди эстоноязычных и русскоязычных избирателей примерно одинаковая (11% и 8%).