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Eesti Energia в 2016 году заработала рекордную прибыль в 171 млн евро ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Энергетический концерн Eesti Energia заработал в 2016 году 171 млн евро чистой прибыли, что является наилучшим показателем за всю историю компании. Коммерческая прибыль до вычета затрат в прошлом году также достигла рекордного уровня в 327 млн евро.

Коммерческая прибыль Eesti Energia в 2016 году в общем составила 832 млн евро, увеличившись за год на 5%. Коммерческие затраты в год уменьшились на 23 млн евро, то есть – на 4%. Оборот концерна за год уменьшился на 4%, достигнув 742 млн евро.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что рекордных финансовых показателей помогла достичь успешная вторая половина 2016 года. "Прошлый год был очень противоречивым. В начале года мы строили кризисные планы и разгружали заводы масел из-за очень низких цен на нефть. Однако в середине года рыночные цены восстановились как на нефть, так и на электричество. Кроме того, правительство приняло решение с начала июля применить гибкое налогообложение сланцевого ресурса, что позволяет сланцевым предприятиям выжить в период с низкими рыночными ценами на энергию, а в случае высокой рыночной цены увеличивается и доход от налогов, поступающий государству", – сказал Авила.

В общей сложности концерн Eesti Energia произвел в 2016 году 9,1 тераватт-часа электроэнергии, что на 18% больше, чем в 2015 году. Объем производства сланцевого масла за год уменьшился на 6% до 318 000 тонн.

Андри Авила отметил, что в достижении хороших финансовых результатов важную роль сыграли и исключительные доходы. "В прошлом году мы заключили со строителем электростанции "Аувере", компанией General Electric (GE), промежуточное соглашение, согласно которому GE построит на электростанции дополнительные рукавные фильтры, чтобы выбросы пыли на станции соответствовали нормам и при работе на полной мощности. Сначала строитель должен был передать электростанцию "Аувере" в ноябре 2015 года. Поскольку передача станции затянулась, и станция не смогла работать на полной мощности, компания GE заплатила концерну Eesti Energia неустойку в размере 66 млн евро, которая была добавлена к прибыли предприятия", – сказал Авила.

В 2016 году концерн Eesti Energia начал перестраивать восьмой блок Эстонской электростанции с целью увеличения мощности по использованию сланцевого газа на энергоблоке до 50%. Объем инвестиции составил 15 млн евро, а работы по реконструкции будут завершены в конце 2017 года.

В прошлом году концерн Eesti Energia вышел и на газовый рынок бытового клиента в Эстонии, а также основал предприятие по продаже энергии в Польше. Также предприятие анализирует начало продажи энергии и в других странах Балтийского моря.

Хотя 2016 год, по словам Андри, принес концерну Eesti Energia лучшие в истории цифры прибыли, предприятие по-прежнему должно очень серьезно продолжать реализовывать новую стратегию и повышать эффективность. "Долгосрочная перспектива рынков энергии по-прежнему слабая, для сохранения конкурентоспособности нет других вариантов, кроме того, как оставаться и в дальнейшем гибкими в отношении изменений и искать места повышения эффективности", – сказал он. Крупнейшими инвестициями Eesti Energia в ближайшие годы станут создание парка ветрогенераторов "Тоотси", шахты "Нарва" и оборудования выделения бензина из сланцевого газа.

Концерн Eesti Energia сделает собственнику предложение выплатить в качестве дивидендов за 2016 год 47 млн евро.

Eesti Energia – энергетический концерн, состоящий из 25 предприятий, в котором работает по состоянию на 31 декабря 2016 года 5840 человек. Кроме Эстонии, предприятие работает в Латвии, Литве, Польше, Иордании и США.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Дмитрия Куликова.

Редактор: Ирина Киреева



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