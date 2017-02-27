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Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика
Карин Коппель

Если не учитывать кризисный 2009 год, то доля затрат на рабочую силу достигла максимальной точки, по крайней мере за последние 15 лет, что в свою очередь поспособствовало снижению доходов предприятий, сообщил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

По данным Департамента статистики, прибыль предпринимательского сектора снижается уже два года подряд. А если учитывать статистику за год, которая более точная, то прибыль предприятий снижается уже третий год, сообщил ERR Тыну Мертсина.

Причиной снижения прибыльности Мертсина называет низкий уровень спроса.

"В этом году оборот предприятий стал повышаться, но возросшие расходы на рабочую силу, которые, не считая кризисный 2009 год, достигли наивысшего уровня за последние 15 лет, тоже частично поспособствовали уменьшению прибыли предпринимательского сектора",- сказал он.

Кроме того, доходность, или доля прибыли от оборота, достигла наименьшего уровня за последние 15 лет. А инвестиции уменьшаются четвертый год подряд.

"Если у предприятия уменьшается прибыль, то и инвестировать становится сложнее. В случае с инвестициями интересно то, что хотя темп роста портфеля займов ускорился, предпринимательская уверенность возросла, а доля свободного капитала снизилась, уровень инвестиций на удивление очень низкий. Это нельзя связать со снижением прибыли предприятий /…/. У предпринимателей существует некая неуверенность, которая снижает уровень инвестиций", - сказал он.

В то же время снижение инвестиций характерно в основном для отдельных секторов. Например, в энергосекторе за прошлый год этот показатель уменьшился в два раза.

"Инвестиции в энергетический сектор снижаются уже третий год подряд. После того как в 2012-2013 годах были готовы главные проекты, такие как электростанция Аувере, потребность в инвестициях уменьшилась. Это не означает, что их больше нет, но их стало меньше. Также стали меньше инвестировать в сферах водоснабжения и телекоммуникаций. Все это повлияло на общий показатель предпринимательского сектора", - пояснил Мертсина.

Лаури не считает, что прибыль в ближайшее время станет расти

По словам члена Рийгикогу и финансового аналитика Марис Лаури, в долгосрочной перспективе отсутствие возможности инвестировать означает слабое экономическое развитие.

"Если предприятия не будут технологически обновляться и инвестировать в расширение своей деятельности, то сложно ожидать рост производительности, а также значительный экономический рост. Все это будет невозможно, если предприниматели не видят положительных сторон. Всегда можно использовать кредиты, но если положение предприятия слабое, то и инвестировать никто не станет", - сказала она.

Тыну Мертсина также отметил, что потенциал экономического роста очень слабый.

"Если учитывать, что рабочей силы становится меньше, инвестиции уменьшаются, а производительность падает, то эти три показателя указывают на то, что потенциальный рост ВВП в ближайшие годы будет очень низкий", - сказал главный экономист банка.

Однако благодаря увеличению экспорта, по его словам, ситуация может несколько улучшиться. Даже если внешний спрос останется на прежнем уровне, возможно, что при росте цен обороты начнут расти, сказал он.

Однако Лаури в этом вопросе менее оптимистична: "Это очень сложное положение для предпринимателей". По ее словам, в некоторых местах в Европе цены стали расти, что может в некоторой степени ослабить давление, но рост цен по-прежнему оказывает значительное влияние.

"Я бы не была оптимистична в отношении роста прибыли, однако в некоторых областях это нельзя исключать", - сказала аналитик.

Редактор: Дина Малова



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