В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал

За рубежом

Новый Западный терминал в Хельсинском порту будет обслуживать скоростные рейсовые суда. Изменятся остановки трамваев.

Строительство Западного терминала – крупнейший за последнее десятилетие строительный проект Helsingin Satama. По прогнозам, через него будет проходить от шести до семи миллионов пассажиров в год.

Одновременно с открытием нового терминала конечная остановка трамваев 9 и 6T будет перенесена на новое место перед терминалом №2.

Трамваи будут по-прежнему останавливаться и перед терминалом №1.