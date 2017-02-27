На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости

Эстония

С 1 марта Департамент шоссейных дорог введет в эксплуатацию камеры контроля скорости на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе у торгового центра Kristiine в Таллинне, которые начнут фиксировать превышение максимальной разрешенной скорости.

"К настоящему моменту камеры контроля скорости вернулись из Германии после калибровки. Последние работы по наладке и настройке успешно завершены", - сообщила в понедельник администратор средств организации дорожного движения отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Крисела Ууссаар.

Камеры контроля скорости на этом перекрестке внедряются в качестве совместного проекта Департамента шоссейных дорог, Департамента транспорта Таллинна и Департамента полиции и погранохраны. Это первые в Эстонии камеры контроля скорости, которые используются на дорогах местного самоуправления.

Используемые на перекрестке у ТЦ Kristiine камеры контроля скорости аналогичны другим камерам, используемым на дорогах Эстонии, расположение которых можно посмотреть на этой карте.

Методика измерений и процедура рассмотрения нарушений не изменились — нарушениями и выписыванием штрафов по-прежнему будет заниматься Департамент полиции и погранохраны.