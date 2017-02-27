rus.err.ee

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией ({{commentsTotal}})

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Автор: RIA Novosti/Scanpix
За рубежом
За рубежом
BNS

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией и призывает активизировать двухстороннее межпарламентское сотрудничество между двумя странами.

"Если говорить о наших двухсторонних отношениях, выскажу робкую надежду, что они, может быть, идут сейчас медленно в сторону налаживания", - сказал Леонид Слуцкий журналистам в понедельник, 27 февраля.

Он отметил, что в ходе контактов с эстонскими парламентариями нужно искать общие точки, а не точки расхождения между двумя странами, и проводить, возможно, совместные заседания наших профильных комитетов, обмениваться делегациями.

"Вместе с тем, какие бы у нас не были симпатии друг к другу и , может быть, сходные, если не одинаковые, позиции по некоторым вопросам международной повестки дня, нас по-прежнему выбивают из колеи такие вещи, как существование музея оккупации в Таллинне, как неграждане, так же, как и в Латвии, такого термина нет в международном праве", - сказал он.

Все эти вопросы, по его словам, нужно обсуждать, встречаться.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости
Юрий Воробей в суде признался в убийстве Таранкова
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы

"Оскар" за лучший фильм получил "Лунный свет", ранее победителем объявили "Ла-Ла Ленд"

В избирательном списке центристов в Ласнамяэ будет баллотироваться Эрки Сависаар
Полиция будет угощать трезвых шоферов конфетами во время рейда
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет

Иванова о трениях в партии: уходить никто не планирует, но надо обозначить свое недовольство

Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Каллас: президент не должен избегать острых тем
Ида-Вирумаа
Нарвский центр "Матвейка" с пятилетием поздравили гости из Таллинна и Санкт-Петербурга
Врачебные услуги в Нарве: медсостав давно не обновлялся
ФОТО: в Нарве отметили Масленицу
В Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва погиб 64-летний водитель
ФОТО: праздничное поднятие флага на рассвете прошло и в Нарвском замке
Выбор редакции
Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности
Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
С 1 марта в Старом городе Таллинна действует летний порядок парковки

Со среды в Старом городе Таллинна будет действовать летний порядок стоянки транспортных средств.

Водитель без прав насмерть сбил пожилую женщину в Рапла
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
Экономика
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
Прибыль предпринимательского сектора в Эстонии в 2016 году упала на 10%
Парламент Нидерландов обсудит плюсы и минусы членства в еврозоне
Спорт
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции
Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру
Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: игра с "Флорой" не была легкой
Полузащитник "Флоры" Максим Гусев: настрой на сезон не будет испорчен
В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии
В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок
Культура
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
В Таллинне пройдет Фестиваль современной русской культуры
В Тарту проходит традиционный Лотмановский семинар
Eesti laul
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией "Евровидения"
Разное
В центре Пярну вышедшие на лед не смогли самостоятельно вернуться на берег
В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро
В Таллиннском музее природы стартовал парад пингвинов 
Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек
Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне
22.02
НАСА рассказало о возможной жизни в системе звезды TRAPPIST-1
22.02
В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
22.02
С 25 по 28 февраля в Эстонии пройдут масленичные гулянья
Рекомендуем!
Последние новости
16:31
С 1 марта в Старом городе Таллинна действует летний порядок парковки
16:17
Глава МИД ФРГ в среду посетит с визитом Эстонию
15:57
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией
15:49
На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости
15:06
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы
14:42
ДНР и ЛНР пригрозили ввести внешнее управление на украинских предприятиях
14:36
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
14:30
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
14:20
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
13:55
Водитель без прав насмерть сбил пожилую женщину в Рапла
13:39
В Таллинне пройдет Фестиваль современной русской культуры
13:14
Аналитик: расходы предприятий на рабочую силу достигли максимума за последние 15 лет
12:59
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
12:43
Чистая прибыль Eesti Energia в 2016 году составила 171 млн евро
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Погода
В понедельник возможны осадки, -2..+3
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
С 1 марта в Старом городе Таллинна действует летний порядок парковки
На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости
В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы
Водитель без прав насмерть сбил пожилую женщину в Рапла
Kaspersky Lab: автомобильные приложения беззащитны перед злоумышленниками
Приход Ратаса повысил поддержку центристов среди эстонцев и снизил – среди русскоговорящих избирателей