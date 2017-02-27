Глава МИД ФРГ в среду посетит с визитом Эстонию

За рубежом

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 1 марта посетит Эстонии с рабочим визитом.

Программа визита предусматривает переговоры с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой эстонского МИДа Свеном Миксером, сообщила в понедельник, 27 февраля, пресс-служба МИД Эстонии.

Цель визита заключается в углублении хороших отношений между Эстонией и Германией, а также в обсуждении актуальных тем Европейского союза.

Миксер и Габриэль дадут совместную пресс-конференцию.