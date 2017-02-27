С 1 марта в Старом городе Таллинна действует летний порядок парковки

Эстония

Со среды в Старом городе Таллинна будет действовать летний порядок стоянки транспортных средств.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил Департамент транспорта Таллинна.

Таким образом, с 1 марта жителям Старого города не нужно будет по четным и нечетным дням ставить свои автомобили на стоянку в разных зонах исторического центра эстонской столицы.

При выпадении необычно большого количества снега может возникнуть необходимость снова перейти на зимний режим парковки, но об этом будет сообщено дополнительно.