До 200 000 поляков могут вернуться домой после брексита

За рубежом

В польском правительстве считают, что после выхода Великобритании из ЕС в Польшу могут вернуться от 100 до 200 тыс. поляков.

"Ситуация в связи с брекситом в сочетании с улучшением социально-экономической ситуации в Польше может привести к тому, что часть поляков (по оценке, от 100 до 200 тысяч), которые сейчас проживают в Великобритании, решат вернуться", - сказал в понедельник польский правительственный чиновник во время выступления в парламенте, передает Reuters.

По данным британского Бюро государственной статистики аз 2015 год, в Великобритании проживают свыше 900 тыс. поляков.