В Германии виновники ДТП со смертельным исходом получили пожизненный срок

За рубежом

В Германии двое участников уличных гонок приговорены к пожизненному заключению за убийство водителя, в чей автомобиль они врезались на Курфюрстендамм, одной из центральных берлинских улиц.

Решение вынес суд в Берлине, и это первый в Германии случай, когда прокуроры квалифицировали подобный случай как убийство.

Полиция сообщала, что двое молодых людей (одному из них 28 лет, другому - 25), ехали со скоростью около 160 км/ч, когда столкнулись с другим автомобилем. При этом они проехали на красный свет светофора, сообщает Би-Би-Си.

Авария произошла 1 февраля прошлого года. 69-летний водитель джипа погиб в результате этого ДТП.

Фамилии подсудимых в немецкой прессе приводятся в сокращенном виде - Хамди Х. и Марвин Н. Известно, что Марвин Н. - бывший военнослужащий, который ранее привлекался к ответственности как виновник ДТП.

Защита на суде утверждала, что обвиняемые не хотели никого убивать. Однако прокуратура заявила, что те проявили полное пренебрежение к возможным последствиям, поэтому в данном случае речь идет об убийстве.

Суд решил, что автомобили стритрейсеров использовались в качестве орудия причинения ущерба погибшему. Если человек в центре города проезжает на красный свет, он должен осознавать, к каким последствиям это может привести, решил суд.

Защита заявила, что обжалует приговор.