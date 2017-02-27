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СМИ: Пентагон разработал новые предложения по борьбе с ИГ ({{commentsTotal}})

Главное здание сил обороны США - Пентагон Автор: Фото: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Министерство обороны США направило президенту страны Дональду Трампу предложения по усилению борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ), разработать которые в течение месяца Трамп поручил в конце января этого года.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные американские источники, передает ТАСС.

Предложения Пентагона включают меры военного, дипломатического и финансового характера.

28 января Трамп подписал меморандум о необходимости подготовки в течение 30 дней пересмотренного плана разгрома ИГ.

Предложения Пентагона будут обсуждаться на совещании в Белом доме, которое пройдет в понедельник во второй половине дня. Пока неизвестно, будет ли Трамп участвовать в этом совещании, сообщили источники CNN.

Редактор: Андрей Крашевский



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