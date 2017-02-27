В Венгрии начали строить второй забор для остановки миграции

За рубежом

Власти Венгрии начали строительство второй линии заграждений на границе с Сербией, чтобы пресечь проникновение мигрантов на территорию страны.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила "Актуальная камера".

Первое ограждение на границе с Сербией и Хорватией было построено в Венгрии в 2015 году в разгар миграционного кризиса.

Тогда же в Будапеште заявили о необходимости построить второе ограждение из-за опасений большого притока мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Впоследствии аналогичные ограждения построили еще несколько стран, расположенные на т. н. "балканском миграционном маршруте".

Строительство системы ограждений длиной в несколько тысяч километров на границе Мексики и США было также одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.