В Венгрии начали строить второй забор для остановки миграции ({{commentsTotal}})
Власти Венгрии начали строительство второй линии заграждений на границе с Сербией, чтобы пресечь проникновение мигрантов на территорию страны.
Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила "Актуальная камера".
Первое ограждение на границе с Сербией и Хорватией было построено в Венгрии в 2015 году в разгар миграционного кризиса.
Тогда же в Будапеште заявили о необходимости построить второе ограждение из-за опасений большого притока мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Впоследствии аналогичные ограждения построили еще несколько стран, расположенные на т. н. "балканском миграционном маршруте".
Строительство системы ограждений длиной в несколько тысяч километров на границе Мексики и США было также одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.
Редактор: Андрей Крашевский