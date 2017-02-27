Ласнамяэская гимназия: преподавание по системе "60 на 40" себя не оправдало

Эстония

По оценке руководства Ласнамяэской гимназии, перевод преподавания учебных предметов на эстонский язык в пропорции "60 на 40" не дает желаемого результата, и именно поэтому школа стала третьим учебным заведением столицы, которое подало ходатайство о возможности выбора языка обучения.

Оборотной стороной отхода от системы "60 на 40" в рамках пилотного проекта правительства является обязанность обеспечить среди выпускников владение госязыком на уровне С1, но в гимназии считают, что смогут справиться с этой задачей, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"В прошлом году мы изменили методику: внедрили проекты, где ученики общались со сверстниками из эстонских школ, взяли на работу учителей-носителей языка. Все это дало куда больший эффект, чем обязательные предметы на государственном языке", - сказала и.о. директора Ласнамяэской гимназии Мерле Тальвик.

По словам члена ученического представительства Ласнамяэской гимназии Артемия Панарина, который сейчас обучается в 12-м классе, преподавание обычных предметов на эстонском как метод изучения иностранного языка не работает. "Систему "60 на 40" можно назвать погоней за двумя зайцами. В конечном счете, русские ученики не имеют ни хороших знания эстонского языка, ни понимания предметов", - сказал он.

Помимо Ласнамяэской гимназии заявления о преподавании на русском языке подали еще две таллиннские школы: Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия. Эти школы традиционно относят к элитным, лидирующие позиции они занимают и по результатам госэкзаменов на уровень Б2. А средний бал учеников Ласнамяэской гимназии по итогам прошлого года составил 72. Примерно на этом же уровне он держался и раньше, но в руководстве уверены, что за шесть лет до подведения первых итогов пилотного проекта результат удастся подтянуть.

"Проект длится шесть лет. У нас есть время, чтобы внедрить новую методику обучения, самим пройти необходимые курсы и внедрить уроки углубленного изучения языка. Какую проблему следует решить, так это мотивация учеников. По словам родителей, многие дети не видят своего будущего в Эстонии и говорят, что и эстонский им изучать не нужно", - сказала Тальвик.

По мнению вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, неправильно привязывать язык обучения и получение дополнительных средств на преподавание эстонского к показателям успеваемости. "Неправильно было бы исходить из того, что выбор языка обучения и возможность претендовать на дополнительные ресурсы для изучения эстонского языка зависит от успеваемости учеников школ. Это противоречит самой идеи и философии образования", - сказал Кылварт.

В рамках пилотного проекта в Таллинне претендовать на отказ от системы "60 на 40" смогут три гимназии. Прием заявок продлится до марта, и если заявок поступит больше трех, то городским властям предстоит сделать выбор.