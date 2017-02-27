На центральном полигоне начались совместные эстонско-американские военные учения ({{commentsTotal}})
Силы обороны Эстонии совместно с военнослужащими США проводят маневры "Зимний лагерь".
Учения начались в понедельник на Центральном полигоне Сил обороны, в них примут участие свыше 1700 военнослужащих, сообщила 27 февраля пресс-служба Министерства обороны.
В сообщении отмечается, что в рамках учений, которые продолжатся до 5 марта, будут отработаны боевые действия в зимних условиях. Помимо Центрального полигона, местом проведения учений станет также стрельбище в Соодла.
В "Зимнем лагере" примет участие личный состав Первой пехотной бригады Сил обороны, ополченцы из Кайтселийта и рота размещенных в Эстонии военнослужащих США. Поддержку учениям окажут ВВС и саперный батальон.
Редактор: Андрей Крашевский