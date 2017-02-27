"АК": в понедельник свидетельства о гражданстве Эстонии получил 51 человек

Эстония

Ряды граждан Эстонии в понедельник пополнил 51 человек, которым на торжественной церемонии в Доме учителя вручили свидетельства о гражданстве.

В основном, это люди, которые отказались от серых паспортов, сообщила 27 февраля "Актуальная камера".

Среди новоиспеченных граждан — музыкант Кирилл Лисиенко, который сам сел за пианино на церемонии, а также 68-летний Виктор Гавриков, который несмотря на возраст сдал все необходимые экзамены и распрощался с серым паспортом. По его словам, это было нетрудно, потому что что эстонский язык он уже знал. Гражданство Эстонии также получили жена и сын индийского иммигранта Карана Дабла, приехавшего в Эстонию студентом более 10 лет назад.

С 1 марта обновится порядок подачи ходатайств о гражданстве Эстонии — теперь попасть на прием в Департаменте полиции и погранохраны можно будет только по предварительной записи.