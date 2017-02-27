Трамп предложил увеличить военные расходы США на 54 млрд долларов

За рубежом

Президент США Дональд Трамп выступил с предложениями по изменению бюджета страны. Его план предусматривает увеличение расходов на оборону в 2018 году на 54 млрд долларов - то есть на 9% по сравнению с 2017-м.

План также предусматривает серьезные сокращения по другим бюджетным направлениям, в том числе по оказанию помощи другим государствам и расходам на экологию.

При этом большие социальные программы, в том числе Medicare (не путать с Obamacare, реформой здравоохранения, процедура отмены которой уже запущена сенатом), остаются нетронутыми, сообщает Би-Би-Си.

Окончательный вариант предложений Трампа по бюджету, как ожидается, появится в середине марта.

"Мы собираемся делать больше с меньшими затратами и заставить правительство быть более ответственным", - заявил Трамп в понедельник на встрече с губернаторами в Белом доме.

Увеличение расходов на оборону было одним из предвыборных обещаний Трампа. Но при этом он обещал сохранить программы социального обеспечения.

Сейчас Трамп назвал предложение увеличить оборонные расходы историческим, и цель его - восстановление мощи американской армии.

США тратят на оборону примерно 600 млрд долларов в год, то есть больше, чем любая страна в мире.