Российский полузащитник Денис Поляков будет играть за "Нарва-Транс"

Спорт

"Я очень рад, что присоединился к Нарве. Я полностью сменил обстановку и можно сказать, что подписал контракт с клубом почти на свой день рождения. Ребята в команде очень дружные и хорошо меня приняли. У меня нет, какой-то личной цели. Больше всего я хочу просто добиваться того, что стоит перед командой на сезон. Нам будет тяжело, но мы должны стиснув зубы и взяв волю в кулак, биться в каждом матче и надеяться на удачу", - сказал Денис Поляков после подписания контракта.

Денис Поляков родился 21 февраля 1992 года в Калининграде. Начал заниматься футболом в 6 лет в местной футбольной школе "Балтика". В 2010 году, после одного из турниров Дениса пригласили в футбольный клуб "Волга" и через какое-то время он подписал свой первый профессиональный контракт. В августе 2011 года начал выступать за дублирующий состав команды "Оренбург", после чего попал в петрозаводский ФК "Карелия", за который сыграл 34 матча и забил 2 гола.

Последние 3 сезона провел в составе "Псков 747", где сыграл 56 официальных матча и забил 2 гола.