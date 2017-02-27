Минюст ограничит скрытое участие политиков в бизнесе

Эстония

Министр юстиции Урмас Рейнсалу распорядился подготовить свод правил, с помощью которых будут ограничены возможности, когда находящиеся в публичной власти люди скрытно получают в собственность паи или акции коммерческих предприятий.

Как сообщил BNS Рейнсалу, правила должны воспрепятствовать тайному получению паев или опционов лицам, оставившим публичную власть или еще находящимся во власти.

"Я считаю, что недопустимо, когда декларация об экономических интересах формально сообщает, что некто является акционером или пайщиком, но на самом деле в будущем, посредством приобретаемой доли участия может возникнуть опасность того, что это лицо окажется под чьим-либо заметным влиянием", - пояснил Рейнсалу.

По словам министра юстиции, соответствующие предложения он намерен передать правовой комиссии Рийгикогу в течение ближайшего месяца.

В последние недели в Эстонии было обнародовано несколько случаев, когда стало известно, что тесно связанные с политикой люди являются собственниками паев или акций в тех или иных коммерческих организациях и при этом свое участие в бизнесе скрывают.