Департамент: треть пассажиров рейсовых автобусов пристегивают ремни безопасности

Эстония

По данным Департамента шоссейных дорог, в последние годы растет число людей, осведомленных о необходимости пристегивать ремни безопасности в междугородних автобусах, а также также число тех, кто реально пользуется такими ремнями.

По словам эксперта отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорог Реэзи Эферт, в прошлом году ремни в автобусе пристегивали уже одна треть пассажиров, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"В позапрошлом году осведомленных о том, что нужно пристегивать ремень, было 59%, а пристегивали его 20% опрошенных, а вот в прошлом году осведомленность по этому вопросу возросла до 75%, а использование ремней — до каждого третьего респондента", - сказала Эферт.

Как добавляет эксперт, распространенное мнение о том, что при аварии пассажиры автобуса редко получают тяжелые травмы, нельзя назвать верным. В заполненном людьми автобусе всегда бывает много незакрепленных предметов, которые при столкновении способны нанести существенный вред здоровью.

Департамент шоссейных дорог напоминает, что пристегиваться ремнями безопасности в автобусе необходимо. В ведомстве рассчитывают, что к 2025-му году ремнями будут пользоваться 60% пассажиров общественного транспорта.

Акции, направленные на более активное использование ремней безопасности в рейсовых автобусах, проводят в последнее время многие перевозчики. Теперь к ним присоединился и департамент, эксперты которого отмечают, что многие пассажиры просто забывают о правилах безопасности во время автобусных поездок.

"Хотя в машине люди привыкли пристегивать ремень безопасности, в автобусе они об этом часто забывают. Мы хотели бы напомнить, что пристегиваться стоит и в автобусе, и поэтому разместили на двадцати семи автобусных вокзалах по всей Эстонии плакаты на эту тему", - сказал Эферт.