Во вторник воздух прогреется местами до восьми градусов

Погода

Во вторник в Эстонии будет по-весеннему теплая, но пасмурная погода.

Ночью облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, на северо-востоке Эстонии также мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, к утру на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +3, в начале ночи на северо-востоке Эстонии до -3.

Днем облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. К вечеру облачность уплотнится и, начиная с запада, дождей станет больше. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха от +2 до +8.