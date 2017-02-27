Люди собрали более 17000 евро для установки в Русском театре инвалифта

Эстония

За один месяц жители Эстонии в ходе благотворительной компании ПБК собрали 17 234 евро. Эти деньги пойдут на установку инвалифта внутри театра, для входа в Малый зал, специальные места и прочее оснащение для людей с ограниченными возможностями.

"Мы бесконечно благодарны всем организаторам этой значительной акции, всем ее участникам; некоторые зрители приходили прямо в театр, чтобы внести какую-то сумму в поддержку проекта, спасибо им! Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями могли комфортно себя чувствовать в нашем театре; важно, что общественность считает наши спектакли достойными повышенного внимания. Каждой постановкой мы стараемся оправдывать доверие зрителей. И мы постоянно ищем и находим возможности для улучшения технической оснащенности театра - как самостоятельно, так и с помощью наших доброжелателей и спонсоров", - прокомментировал на страницах издания "МК-Эстония" итоги акции директор Русского театра Тыну Ленсмент.

В январе этого года телеканал ПБК организовал благотворительный проект по сбору средств для оборудования Русского театра лифтом для людей с ограниченными возможностями.