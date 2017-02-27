По делу о гибели ребенка в аквапарке Vudila никаких обвинений предъявлено не будет

Эстония

Обвинения по факту гибели ребенка в парке развлечений Vudila летом прошлого года никому предъявляться не будут, т. к. ребенок признан погибшим в результате несчастного случая.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в Лыунаской окружной прокуратуре.

"Уголовное производство прекращено без предъявления подозрений в совершении преступления, потому что в ходе уголовного производства не было выявлено, что смерть ребенка произошла по причине чьих-либо преступных действий. Речь идет о несчастном случае с трагическими последствиями", - сообщили в прокуратуре.

Инцидент в парке развлечений Vudila в волости Табивере Йыгеваского уезда произошел 9 июля прошлого года, когда в аквапарке ушел под воду девятилетний мальчик. Ребенка удалось на месте откачать, и на скорой помощи его доставили в больницу, но спустя несколько дней он скончался. В парке развлечений отмечался детский день рождения. В компании были как взрослые, так и дети. Погибший ребенок был одним из приглашенных на праздник. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности.