Легкомоторный самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие

За рубежом

По меньшей мере четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета, который упал на жилые дома в американском штате Калифорния.

Инцидент произошел в городе Риверсайд, из местного аэропорта которого самолет вылетел в Сан-Хосе. Самолет врезался в два жилых дома, после чего начался сильный пожар, передает Би-Би-Си.

По словам главы пожарного департамента Риверсайда Майкла Мура, на борту самолета Cessna 310 находилась семья: муж, жена и три подростка, которые возвращались в Сан-Хосе с конференции чирлидеров в Диснейленде.

По его словам, девочку, которая была на борту, выбросило из самолета во время удара, в результате чего она получила легкие ранения и смогла общаться со спасателями по дороге в больницу, передает Ассошиэйтед Пресс.

Еще одного пострадавшего, который находился в одном из домов, без сознания доставили в больницу.

Всего на месте аварии нашли четыре тела, но пока спасатели не могут сказать, были ли это пассажиры самолета или люди, находившиеся в домах. Они не исключают, что жертв может быть больше.

Всего в результате инцидента были разрушены два дома, еще один дом был поврежден.

Полиция выясняет причины произошедшего.