Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Юрию Беляеву

Эстония

Юрий Беляев был отправлен в отставку 30 ноября. Формально он ушел с поста по собственному желанию, а неофициальная причина заключалась в том, что одновременно возглавлявший школу для взрослых Вана-Каламая директор был против ее объединения с Линнамяэским русским лицеем.

По оценке 50 педагогов Ласнамяэской гимназии, Беляев проявил себя компетентным, думающим руководителем, а его отставка, ставшая по их словам, большой потерей для школы, имеет политический оттенок. В своем письме на имя председателя Таллиннского горсобрания Калева Калло учителя заверяют в полной поддержке Юрия Беляева и надеются, что он получит возможность вернуться на свой пост.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Ласнамяэской гимназии является завуч этой школы Мерье Тальвик. Результаты конкурса на замещение вакантной должности директора пока не подведены.