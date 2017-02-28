Австрия подозревает турецкого хакера в атаках на госучреждения

За рубежом

Хакерские атаки на ряд правительственных учреждений и объектов стратегической инфраструктуры Австрии во второй половине 2016 и начале текущего года совершил турецкий националист Арслан А., проживавший в США в штате Кентукки, сообщила австрийская газета Kurier со ссылкой на сведения австрийской разведслужбы HNaA.

По данным газеты, австрийцы передали материалы расследования американским властям, передает dw.com. Арслан А. выдает себя за специалиста по кибербезопасности. Изучение его страниц в социальных сетях выявило, что практически все его друзья являются турками, и его мало что связывает с США. Кроме того, он размещал в соцсетях свои фотографии, которые показывают его в униформе турецкого десантника с автоматом в руке на одном из турецких полигонов. Как указывает издание, неизвестно, является ли он киберагентом турецкой спецслужбы MIT или самозваным "спасителем" отечества.

Первую атаку, сообщает издание, предполагаемый преступник совершил 2 сентября 2016 года на компьютерную систему венского аэропорта. Ее удалось отразить. Через неделю была предпринята попытка парализовать сервер центробанка страны. По словам пресс-секретаря банка, на его сервер поступало по 5 миллионов запросов в минуту.

Следующее нападение в виде DDoS-атаки было совершено 25 ноября на сервер МИД Австрии. Через два дня подобная атака на одну ночь парализовала сайт министерства обороны страны. И последней целью хакера стал сервер парламента, атакованный 5 февраля текущего года. Ответственность за атаки взяла на себя анонимная турецкая группа хакеров, которая мстила за враждебное отношение австрийского государства к Турции. Как отмечает Kurier, кроме целей в Австрии этот же хакер атаковал серверы в Израиле, Ираке, а также сайт рейтингового агентства Moody's в США.