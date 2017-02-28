Государство с марта начнет выплачивать алиментную помощь

Эстония

Департамент социального страхования сделает первые выплаты семьям, в которых ребенок остался без поддержки одного из родителей, 10 марта.

Первыми деньги получат те, кто подал заявления в январе, и на одного ребенка государство выплатит до 100 евро в месяц, пишет Postimees.

Согласно данным Палаты судебных исполнителей, 35 исполнителей приняли 990 ходатайств об алиментной помощи; всего в Эстонии 46 исполнителей, но данных по всем нет.

По состоянию на конец 2015 года проходило исполнительное производство в отношении более чем 8000 родителей, имеющих задолженность по алиментам, которые были должны своим детям 14,5 млн евро, однако сейчас полагают, что эта сумма на самом деле может достигать 52 млн евро.

В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку, родителю которого назначены судом алименты и который их не платит, будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро, которое потом будут стребовано с должника по алиментам.