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Цены в промышленном секторе Эстонии за месяц выросли на 1% ({{commentsTotal}})

Производство становится дороже. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

В январе 2017 года цены в промышленном секторе Эстонии выросли на 1% по сравнению с декабрем прошлого года. По сравнению с январем 2016 года цены выросли на 1,5%.

В январе нынешнего года выросли цены в производстве сланцевого масла, в производстве продуктов питания, в деревообрабатывающем и сланцедобывающем секторах экономики. Снизились цены на электроэнергию, газ и теплоэнергию.

Экспортные цены на промышленную продукцию выросли за месяц на 0,6%, а в годовом сравнении с январем 2016 года рост составил 5,5%.

Больше всего в январе экспортные цены выросли на автомобильные запчасти, изделия из древесины и нефтехимические продукты. Упали цены на электрооборудование и стройматериалы.

В январе импортные цены выросли на 1,3% о сравнению с декабрем прошлого года, а по сравнению с январем 2016 года они выросли на 5,7%.

Больше всего за месяц импортные цены выросли на нефтепродукты, сельхозтовары и химтовары. Снизились цены на электроэнергию, стройматериалы, обувь и товары из кожи.

Редактор: Артур Тооман

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