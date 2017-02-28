Киноакадемия об "Оскаре": ошибка произошла по вине компании, подводящей результаты голосования

Культура

Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку во время церемонии вручения премии "Оскар", когда победителем в номинации "лучший фильм" вместо "Лунного света" был объявлен "Ла-Ла Ленд".

В опубликованном заявлении говорится, что Киноакадемия приносит свои извинения авторам "Лунного света" и "Ла-Ла Ленда", отмечая изящество, которое они проявили в столь непростых обстоятельствах, передает meduza.io.

Киноакадемия также принесла свои извинения актерам Уоррену Битти и Фей Данауэй, которым достался конверт с неправильным названием фильма-победителя, кинематографистам и зрителям церемонии.

Ошибка, говорится в обращении, произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers, подводящей результаты голосования.

Киноакадемия проводит расследование всех обстоятельств произошедшего, по итогам которого будут разработаны меры, необходимые для того, чтобы подобное не повторилось, подчеркивается в заявлении.

На церемонии вручения премии "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе вечером 26 февраля, со сцены был объявлен неправильный победитель в главной номинации — "лучший фильм". Вместо "Лунного света", завоевавшего эту награду, победителем был назван "Ла-Ла Ленд".

Вину за произошедшее взяла на себя компания PricewaterhouseCoopers, объявившая, что речь идет об ошибке ее сотрудников.