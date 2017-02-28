Экономика Эстонии выросла в прошлом году на 1,6%

Экономика

ВВП Эстонии в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 1,6% сообщили в Департаменте статистики.

В четвертом квартале прошлого года по сравнению с данными за предыдущий год экономика выросла на 2,7%.

В текущих ценах ВВП в 2016 году составил 20,9 млрд евро.

ВВП 2016 года характеризует медленный, но стабильный рост. Основными двигателями экономики Эстонии в прошлом году были торговля, сферы информации и связи, а также транспорта.

Добавленная стоимость в сфере транспорта, которая в течение трех предыдущих лет была одним из главных тормозов экономики снижалась и в первом квартале 2016 года, но со второго квартала оказывала на рост ВВП положительное воздействие.

Более половины сфер деятельности оказали позитивное влияние на экономику в 2016 году. Наиболее заметное влияние на рост экономики оказало увеличение добавочной стоимости в сфере информации и связи благодаря прогрессу услуг развития программного обеспечения. Увеличение добавочной стоимости в сфере торговли было самым заметным за последние четыре года в основном за счет стабильного роста розничной и оптовой торговли. Хотя добавочная стоимость в крупнейшей в Эстонии сфере – обрабатывающей промышленности – в первом квартале 2016 года снизилась, в итоге за год выросла на 0,8%.

В 2016 году на экономике положительно отразились нетто-налоги на продукцию. Выросло поступление налога с оборота и акцизов, также увеличились выплаты субсидий.

После спада в 2015 году в 2016-м экспорт товаров и услуг вырос с учетом влияния цен на 3,6%. Импорт товаров и услуг в реальном выражении увеличился на 4,9%. На экспорт товаров и услуг наиболее заметно повлиял вывоз электрооборудования, древесины и изделий из дерева, а также электроники, а на импорт – ввоз моторных транспортных средств, металлов, лекарств и химикатов.

В прошлом году внутренний спрос вырос на 2,6%, заметнее всего на него повлиял рост потребительских затрат домохозяйств. Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли прежде всего за счет расходов на транспорт, питание и досуг.

В прошлом году ВВП рос быстрее числа рабочих часов и числа занятых работников. Тем самым производительность рабочей силы в пересчете на одного работника выросла на 1,4%, а в пересчете на час – на 1,2%. В то же время выросли затраты рабочей силы на создание ВВП. По сравнению с 2015 годом затратность единицы рабочей силы выросла на 4,2%.