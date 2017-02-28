Следующая "Правовая аптека" будет посвящена алиментам

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В понедельник, 6 марта, в зале обслуживания городской управы Таллинна (пл. Вабадузе, 7) бесплатную правовую помощь в рамках так называемой "Правовой аптеки" будут оказывать по вопросам, связанным с алиментами, сообщает Раэпресс.

В нынешнем году состоятся еще пять "Правовых аптек" в разных частях города – в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинн, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, посвящены они будут трудовому, семейному и обязательственному праву, вопросам наследства и деятельности квартирных товариществ, переадет "Столица".

Консультации проводят в сотрудничестве с Союзом юристов Эстонии. По вопросам алиментов юристы помогут подготовить и соответствующие документы.

В прошлом году были проведены пять "Правовых аптек" на эстонском и русском языках, услугами которых воспользовались более 1000 таллинцев.