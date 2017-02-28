Депутаты Нарвского горсобрания не стали отменять пособие бывшим мэрам

Ида-Вирумаа

В вопросе о выплате пособий бывшим мэрам Нарвы, вышедшим на пенсию, все осталось по-прежнему – большинство депутатов горсобрания проголосовало против отмены пособия.

Седи них был и руководитель самой крупной фракции горсобрания "Единая Нарва" Алескей Воронов.

"Я против различных спецльгот для бывших мэров, депутатов Рийгикогу. Я бы выступил за льготы для полицейских и спасателей. Однако, если уже до нас в 90-е годы было принято такое решение, и люди рассчитывают, что будут получать такое пособие, мы не в праве отказывать им в этом, поэтому мы так и голосовали", - сказал в эфире Нарвской студии "Радио 4" Алексей Воронов.

По его словам, следующий созыв депутатов может вернуться к этому вопросу и посмотреть, стоит ли будущим мэрам выплачивать такое пособие.

Глава фракции соцдемов Антс Кутти логику Воронова понимает, но считает, что решение об отмене пособия можно было бы и принять. "В какой-то степени это правильное оправдание. Тем не менее пособие выплачивают двум людям, которые были руководителями города лет 30 назад и были избраны не народом, а компартией. Это нонсенс. Никому больше не платим, а им платим. По-моему, эти выплаты должны прекратиться и чем быстрее, тем лучше".

Нынешний мэр Нарвы Тармо Таммисте пока в расцвете сил, но от пособия в будущем отказываться не собирается. "Ни один человек, занимающий должность мэра, не возглавляет муниципалитет ради получения какого-то пособия. Между тем, вы мне скажите, почему я должен отказаться? Вот мой ответ".

Сейчас ежемесячное пособие в размере 450 евро выплачивают бывшим председателям горисполкома Валерию Четвергову и Эдуарду Рыжакову. Бывшие мэры Нарвы, руководившие приграничным городом после восстановления независимости, – Райво Мурд, Имре Лийв и Эдуард Эаст – пособия не получают.

Напомним, что в январе нынешнего года депутат Нарвского горсобрания из правящей фракции "Единая Нарва" Алексей Мяги предложил отменить постановление городского собрания от 2009 года о выплате пособий бывшим мэрам города. Депутат обосновал свое предложение необходимостью экономии бюджетных средств – на 2017 год бывшим мэрам предусмотрено выплатить 10 000 евро с учетом налогов. В январе нарвские депутаты отложили решение этого вопроса на февральскую сессию, а в феврале решили не отменять пособие.